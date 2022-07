Guardiani della Galassia vol. 3, Chris Pratt: "Sarà un film incredibile"

Guardiani della Galassia Vol. 3 arriverà prossimamente sul grande schermo e Chris Pratt ha già dichiarato che il terzo capitolo delle avventure degli eroi della Marvel sarà "incredibile".

L'attore ha parlato del progetto le cui riprese si sono già concluse, in occasione di un'intervista rilasciata a Digital Spy.

Chris Pratt, rispondendo a una domanda su Guardians of the Galaxy Vol. 3, ha dichiarato: "Il film è fantastico. James Gunn ha da poco guardato un montaggio provvisorio. Gli ho telefonato ieri. Ci siamo sentiti su Facetime ed è davvero, davvero orgoglioso del lavoro compiuto da tutti. Ha detto che è il miglior lavoro che abbiamo mai fatto. Si sente davvero, davvero sicuro. Lo script era fantastico".

L'interprete di Star-Lord ha aggiunto sicuro: "Posso dire con totale sicurezza che ha realizzato un vero capolavoro e non vedo l'ora che le persone possano vederlo. Si tratta di James Gunn, ha realizzato tutti i tre film, situazione davvero rara e speciale nel mondo delle trilogie che dominano i box office".

James Gunn ha scritto e diretto Guardians of the Galaxy Vol. 3 e nel cast ci saranno i ritorni di Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Sean Gunn, Karen Gillan, Pom Klementieff, Bradley Cooper, e Vin Diesel. I nuovi arrivi nel MCU, confermati fino a questo mondo, sono Will Poulter, che sarà Adam Warlock, e Chukwudi Iwuji.