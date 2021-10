Guardiani della Galassia Vol 3: Chris Pratt conferma l'inizio delle riprese con un video dal set

Le riprese di Guardiani della Galassia Vol 3 sono ufficialmente iniziate, come svelato da Chris Pratt con un video in cui appare con il look di Star-Lord.

Le riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3 sono ufficialmente iniziate: il protagonista Chris Pratt ha infatti realizzato un video mostrando il look di Star-Lord.

Il protagonista dei film Marvel ha svelato che era impegnato nel primo giorno delle riprese in occasione dell'annuncio della sua partecipazione al podcast Parks and Recollection.

L'atteso Guardiani della Galassia Vol. 3 dovrebbe arrivare, senza ritardi rispetto al previsto, il 5 maggio 2023 nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Tra i nuovi arrivi nel cast c'è quello di Will Poulter nel ruolo di Adam Warlock, personaggio che i fan attendono da tempo nel Marvel Cinematic Universe.

James Gunn, nelle ultime ore, ha inoltre parlato via Twitter del casting del film dichiarando che ci sono dozzine di nuovi personaggi e che la scelta degli attori, iniziata nel mese di aprile, si è conclusa solo recentemente. Il filmmaker ha sottolineato: "Amo trovare nuovi attori (nuovi per me o per il mondo), ma odio trovare tutti i grandiosi talenti durante il processo a cui non riesco a dare un posto nel film". Gunn ha però ribadito che se rimane colpito da un'audizione ha l'abitudine di coinvolgere le persone in altri progetti, come accaduto con Lochlyn Munro, ora tra gli interpreti della serie Peacemaker, e John Gallagher Jr che ha recitato in The Belko Experiment.

Recentemente Karen Gillan ha svelato di aver letto la sceneggiatura del film insieme a Pom Klementieff e di essersi messa a piangere: "Abbiamo letto la sceneggiatura del film insieme e nella stessa stanza. Poi ci siamo guardate e ci siamo messe a piangere. La trama del film è così emozionante. I personaggi sono tutti così sviluppati in profondità! Sono davvero entusiasta all'idea di interpretare Nebula nel suo post Thanatos".

Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà interpretato da Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Sean Gunn ed Elizabeth Debicki.