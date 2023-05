Guardiani della Galassia Vol. 3, svelato il cameo segreto di Pete Davidson

L'interprete di Blackguard in The Suicide Squad Pete Davison ha avuto un ruolo molto particolare nel film Marvel scritto e diretto da James Gunn che conclude la saga dei Guardiani della Galassia.

Una reunion DC sul set di un film Marvel. Pete Davidson, scelto da James Gunn per interpretare Blackguard in The Suicide Squad, ha un cameo segreto in Guardiani della Galassia Vol. 3, capitolo conclusivo della trilogia Marvel scritta e diretta da Gunn. In molti non lo hanno riconosciuto perché si trattava di un personaggio mascherato ed è dunque lo stesso regista a svelare il suo ruolo.

Svelato il cameo segreto di Pete Davidson

Pete Davidson ha vestito i panni di Phlektik, una delle guardie dell'Alto Evoluzionario. "Ho doppiato la bellissima Lambshank. Non voglio mostrarla perché altrimenti vi sentireste in soggezione al suo confronto. E il mio amico Pete non ha soltanto doppiato ma ha anche vestito i panni di Phlektik quando è venuto a trovarci sul set ad Atlanta" ha scritto Gunn su Twitter.

James Gunn non è nuovo a coinvolgere persone fidate nei suoi progetti e ha già ammesso che qualche star del franchise Marvel da lui scritto e diretto apparirà anche nei progetti della DC, senza però specificare di chi si tratti.

Guardiani della Galassia Vol. 3 e altre scene post-credits che (forse) anticipano futuri sequel Marvel

Gunn ha chiuso con i Guardiani?

James Gunn ha ribadito a più riprese che la sua esperienza con i Guardiani della Galassia è ormai conclusa e che, qualora ci dovesse essere un nuovo capitolo, non sarà lui a dirigerlo.