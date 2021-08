Guardiani della Galassia: il videogame avrà una colonna sonora personalizzata (VIDEO)

Se avete amato Guardiani della Galassia sapete benissimo che la colonna sonora è uno degli elementi portanti del film Marvel e ora anche il videogame, che uscirà ad ottobre, avrà all'interno canzoni uniche dei grandi classici anni '80.

In un video recentemente caricato sul canale YouTube di Eidos Montreal, il team dietro il prossimo videogioco di Guardiani della Galassia descrive nel dettaglio la musica che è stata scelta e sembra che stiano facendo proprio del loro meglio per incanalare tutta l'energia del film.

Secondo il senior audio director Steve Szczepkowski, come vediamo nel video, il processo alla base della colonna sonora perfetta ha cercato di trovare il giusto equilibrio tra alcuni elementi chiave di Guardiani della Galassia. Questi elementi, ha detto, includevano una colonna sonora orchestrale, fornita dal compositore Richard Jacques, per dare al gioco un aspetto più cinematografico e, naturalmente, un grande gruppo di successi degli anni '80.

Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn anticipa la morte di uno dei personaggi

Come afferma afferma la Square Enix, casa produttrice del gioco, le tracce includono musica degli Iron Maiden, dei KISS, i New Kids On The Block, Rick Astley, Hot Chocolate e altro, con molto ancora da rivelare.

Il lancio del videogioco Marvel's Guardians of the Galaxy è previsto per il 26 ottobre 2021 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.