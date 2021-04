Guardiani della Galassia è il cinecomic preferito di Steven Spielberg, la reazione di James Gunn

Steven Spielberg è uno dei più grandi registi cinematografici viventi e a quanto pare ha rivelato di avere un film di supereroi preferito, come tutti noi comuni mortali, si tratta di Guardiani della Galassia, notizia che ha provocato la reazione commossa di James Gunn.

Guardiani della galassia Vol.2:

Il film Marvel Guardiani della Galassia, uscito nel 2014, è a quanto pare il cinecomic preferito di Steven Spielberg. Il regista James Gunn, che ha svelato spesso di essersi ispirato all'opera di Spielberg, ha pianto quando ha saputo della rivelazione, come spiega in un tweet:

"Non so se quella lista è reale. So che Spielberg ha detto che il suo film di supereroi preferito è Guardiani della Galassia. Ero in sala di montaggio con @FredRaskin quando l'ho saputo e forse ho pianto un po'. Faccio film grazie a Lo Squalo e I predatori dell'arca perduta."

Steven Spielberg ha diffuso la lista dei suoi 20 film del cuore, lista che contiene anche Guardiani della Galassia, unico cinecomic presente tra tutti i titoli scelti dal cineasta. Già nel 2016, però, Steven Spielberg aveva palesato il suo amore per il film di James Gunn:

"Mi piacciono molto Superman di Richard Donner, Il cavaliere oscuro di Nolan e il primo film di Iron Man, ma il film di supereroi che più mi ha colpito è quello che non si prende troppo sul serio: Guardiani della Galassia. Quando è finito, sono uscito dal cinema con la sensazione di aver appena sperimentato qualcosa di nuovo, privo di cinismo, che non teme di essere grintoso quando necessario."

In questi anni, i Guardiani della Galassia sono diventati figure centrali nell'MCU giocando un ruolo fondamentale negli ultimi due film sugli Avengers, e il loro viaggio proseguirà in futuro. La Fase 4 dell'MCU inaugurerà una nuova era per i Guardiani della Galassia e con James Gunn di nuovo al timone del franchise, le cose dovrebbero andare sempre meglio.