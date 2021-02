Drew Barrymore ha chiesto scusa a Steven Spielberg dopo il suo shooting su Playboy

Una carriera lunga e di successo quella di Drew Barrymore, iniziata con E.T. L'extraterrestre diretto da Steven Spielberg, regista con il quale ha mantenuto un ottimo rapporto fino ad oggi e che non era molto d'accordo con le sue foto su Playboy nel 1995. Ecco perché l'attrice gli inviò un regalo di scuse.

Golden Globes 2007, una splendida Drew Barrymore

Drew Barrymore ha posato per la famosa rivista Playboy nel 1995, quando era ancora una ragazzina, diventando all'epoca una vera e proprio sex symbol. Poco dopo il suo servizio fotografico su Playboy, Steven Spielberg ha risposto inviando a Drew Barrymore una trapunta con la scritta "Copriti", insieme al suo numero di Playboy in cui era coperta da vestiti di carta per bambole ritagliati.

Durante un episodio del suo The Drew Barrymore Show su Youtube, l'attrice ha ospitato Spielberg, suo amico e mentore dai tempi di E.T. L'Extraterrestre, il quale ha mostrato lo speciale regalo che la giovane attrice gli fece per scusarsi di essere apparsa nuda su Playboy. Il regista ha mostrato tre foto incorniciate di Drew Barrymore vestita da suora in cui gli chiede scusa:

"Sulla prima foto c'è scritto "Mi dispiace", sulla seconda "Ho visto la luce" e sull'ultimo fotogramma "Sto arrivando"".

Nonostante tutto, Steven Spielberg ha assicurato a Drew Barrymore che continuerà a prendersi cura di lei. L'attrice si è molto emozionata, anche perché il regista le è sempre stato vicino nei momenti più difficili della sua vita, anche quando è entrata in riabilitazione all'età di 13 anni e ha tentato il suicidio a 14 anni. Steven Spielberg, come ha spiegato la stessa Drew Barrymore, è stata la prima persona nella sua vita che si è davvero preoccupato per lei. Il fatto che i due siano ancora vicini oggi sottolinea la forza del loro legame.