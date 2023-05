Guardiani della Galassia Vol. 2 stasera su Italia 1: cast, personaggi e trama del film con Chris Pratt

Stasera su Italia 1, in prima serata, va in onda Guardiani della Galassia Vol. 2: cast, personaggi e trama del film del 2017 con Chris Pratt

Stasera Italia 1, in prima serata, alle 21:20, ci porta nel galattico mondo dei Guardiani della Galassia Vol. 2. La pellicola statunitense, uscita nel 2017, è stata diretta da James Gunn che ha firmato anche la sceneggiatura di questa nuova avventura del Marvel Cinematic Universe. Trama, cast, personaggi, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Guardiani della galassia Vol.2:

Guardiani della Galassia Vol. 2: trama

Il film inizia con i Guardiani della Galassia che vengono ingaggiati per difendere delle preziose batterie per conto di una razza chiamata i Sovereign. Dopo la missione, Rocket decide di rubare alcune delle batterie, scatenando così l'ira dei Sovereign che li inseguono. Durante la fuga, i Guardiani vengono salvati da un misterioso individuo chiamato Ego, che rivela di essere il padre di Peter Quill.

Guardiani della galassia Vol.2: Star Lord in un immagine del trailer

Peter, Gamora e Drax decidono di seguire Ego sul suo pianeta natale, mentre Rocket e Baby Groot rimangono indietro per riparare la loro nave e sorvegliare Nebula, la sorella di Gamora, che è stata catturata. Nel frattempo, Gamora scopre che Ego è in realtà un essere malvagio che desidera sfruttare il potere di Peter, che ha ereditato da lui, per conquistare la galassia.

Nel frattempo, Rocket e Baby Groot vengono catturati da Yondu Udonta, il capo dei Ravagers che è stato esiliato per aver infranto il codice dei Ravagers. Yondu, insieme a Rocket e Baby Groot, decide di ribellarsi contro i Ravagers corrotti che vogliono consegnare Peter a Ego.

Nel culmine della storia, i Guardiani si riuniscono per combattere contro Ego e il suo piano di distruzione. Grazie all'aiuto di Yondu e dei Ravagers ribelli, i Guardiani riescono a sconfiggere Ego, ma a un prezzo molto alto.

Guardiani della Galassia Vol. 2: Chris Pratt di palle in una spettacolare sequenza

Guardiani della Galassia Vol. 2: Curiosità

Guardiani della Galassia Vol. 2 è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane il 25 aprile 2017 da Walt Disney Studios Motion Pictures. È il sequel di Guardiani della Galassia e 15° film del Marvel Cinematic Universe.

Nel film si scopre che Peter, da piccolo, diceva di essere il figlio del protagonista di Supercar, assente perché costantemente impegnato sul set. L'attore e cantante si è simpaticamente prestato non solo per un doppio cameo (Ego si trasforma in lui a un certo punto, e nei titoli di coda è lui a dire la frase "Noi. Siamo. Groot."), ma anche per il brano originale Guardians Inferno, che accompagna i credits finali.

Guardiani della Galassia Vol. 2: una foto di Elizabeth Debicki

Il consueto cameo di Stan Lee: Mentre Rocket e Yondu si recano verso il pianeta di Ego, lo vediamo in compagnia di un gruppo di Osservatori, alieni incaricati di tenere d'occhio i vari sistemi solari senza intervenire direttamente. Il Sorridente racconta agli interlocutori di "quella volta che ho lavorato per la Fed Ex", riferendosi al suo cameo alla fine di Captain America: Civil War.

Guardiani della galassia Vol.2: Mantis e Star Lord in un immagine del film

Il 3 maggio 2023 è uscito il sequel qui la recensione di Guardiani della Galassia Vol. 3.

Il trailer di Guardiani della Galassia Vol. 2 è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece la nostra recensione del film.

Guardiani della galassia Vol.2: Drax in azione

Guardiani della Galassia Vol. 2: Interpreti e personaggi