Guardiani della Galassia: Star-Lord, ecco come sarebbe dovuto essere il suo fidanzato

Guardians of the Galaxy: un primo piano di Chris Pratt

Dopo la recente rivelazione sulla bisessualità di Star-Lord nei fumetti dei Guardiani della Galassia, è venuto fuori che piani simili esistevano già nel 2016. Lo ha svelato Kris Anka, disegnatore della testata personale del personaggio pubblicata proprio in quel periodo, postando su Twitter un disegno di colui che sarebbe stato il fidanzato del protagonista. Come ha spiegato Anka, l'intenzione sua e dello sceneggiatore Chip Zdarsky era di arrivare gradualmente a questa relazione, in base alla durata del mensile. Purtroppo la testata fu cancellata dopo soli sei numeri, e non se ne fece nulla. Potete vedere qui sotto il tweet di Anka:

Guardians of the Galaxy: il team al completo

Star-Lord è stato creato nel 1976 ed è diventato un personaggio importante a partire dal 2006, quando è stato coinvolto negli eventi della storyline Annihilation: Conquest e successivamente ha deciso di creare un team tutto suo per evitare altri conflitti interplanetari. Tale squadra, al centro di varie testate dal 2008 in poi, è alla base del film Guardiani della Galassia, uno dei titoli di punta della Fase Due del Marvel Cinematic Universe, dove Star-Lord (vero nome Peter Quill) ha le fattezze di Chris Pratt. Ad oggi è apparso quattro volte nel franchise, di cui due al fianco degli Avengers, e ne sono previste almeno altre tre: Thor: Love and Thunder, Guardians of the Galaxy Vol. 3 e uno speciale dei Guardiani che il regista James Gunn realizzerà per la piattaforma Disney+ nel 2022.

Guardiani della Galassia, o come imparammo a non preoccuparci e a fidarci della Marvel

Quill non è il primo eroe storico della Casa delle Idee di cui è stata rivelata in tempi recenti la bisessualità: anche se in termini meno espliciti, è stato suggerito negli ultimi mesi che Wolverine fosse coinvolto in un rapporto a tre con Jean Grey e Scott Summers, un'evoluzione inattesa della sua relazione con i due poiché lui e Scott si sono spesso contesi le attenzioni di Jean.