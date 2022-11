Guardiani della Galassia 3, James Gunn: "Girarlo è stata una tortura, altro che lo speciale di Natale!"

Arriverà il 25 novembre in esclusiva su Disney+ lo speciale natalizio dei Guardiani della Galassia, un colorato antipasto in vista del terzo capitolo e un progetto che introdurrà nell'MCU il personaggio di Kevin Bacon.

In una recente intervista ai microfoni di The Hollywood Reporter, James Gunn ha parlato delle differenze tra lo speciale e Guardiani della Galassia Vol.3 che ha definito una "tortura" dal punto di vista della realizzazione: "Posso dire che è un grande film, ed è così diverso dallo speciale perché quest'ultimo è così stravagante e folle. Il film è così emotivo, ma è stata una vera gioia realizzarlo. Sta venendo su bene. Ho ancora una tonnellata di effetti visivi su cui sto lavorando e, naturalmente, sto mettendo insieme la colonna sonora con John Murphy, che è gigantesca. Sono queste le cose su cui mi sono concentrato di più ultimamente".

James Gunn ha poi spiegato di aver girato lo speciale natalizio e Vol. 3 in simultanea per questioni di budget: "Il grande vantaggio dello speciale è stato quello di poter introdurre nel film elementi che non devo spiegare all'inizio del film, come Cosmo il cane spaziale [Maria Bakalova] o il fatto che vivono nella Head of Knowhere, la loro nuova residenza, o l'introduzione della loro astronave, la Bowie, che, nella vita reale, è un set di quattro piani. È il set più incredibile su cui sia mai stato, e così abbiamo potuto utilizzare quei set che avevamo i soldi per costruire per il Vol. 3, nello speciale. Altrimenti non avremmo avuto quel tipo di denaro per costruire questi set da un milione di dollari".

Dopo l'uscita nelle sale di Guardiani della Galassia Vol. 3, fissata a maggio 2023, James Gunn si dedicherà al suo nuovo ruolo di co-CEO dei DC Studios assieme a Peter Safran: i due hanno in mente un piano decennale di storie interconnesse tra cinema, serie TV, fumetti e videogiochi.