James Gunn si rivolge ai fan della DC: "Quali personaggi vorreste per la prima volta al cinema?"

Il nuovo co-CEO dei DC Studios James Gunn è approdato di recente su Mastodon, alternativa a Twitter, chiedendo ai fan della DC quali personaggi vorrebbero vedere per la prima volta sul grande schermo.

La notizia della nomina di James Gunn a co-CEO dei DC Studios assieme a Peter Safran ha colto di sorpresa l'intero mondo dell'entertainament. Il nuovo impegno del regista non gli impedirà di promuovere Guardiani della Galassia Vol. 3 per conto della Marvel, in arrivo il prossimo anno, ma si dedicherà poi a tracciare il futuro della DC.

Nel frattempo, James Gunn è di recente approdato su Mastodon, nuova piattaforma social alternativa a Twitter, dove ha interpellato della DC chiedendo loro quale personaggio non ancora apparso in live action vorrebbero vedere sul grande schermo. Le risposte dei fan sono state le più disparate: da Nightwing a Booster Gold, fino ad arrivare a Mister Mxyzptlk.

Gunn e Safran hanno infatti annunciato di voler tracciare un piano lungo 8/10 anni, sulla falsariga dei Marvel Studios, che andrà a collegare le storie del DC Universe attraverso cinema, serie TV, fumetti e videogiochi. I due co-CEO sostituiranno Walter Hamada, che ha lasciato la carica di presidente della DC Films il mese scorso dopo aver ricoperto l'incarico per quattro anni.

DC Studios, James Gunn e Peter Safran alla guida della nuova divisione Warner: è rivoluzione?

Con molta probabilità tra i nuovi personaggi della DC introdotti da James Gunn ci sarà anche Lobo, noto antieroe dei fumetti. Il regista ha infatti condiviso una sua immagine su Mastodon, alimentando le speculazioni dei fan secondo cui si tratterebbe del progetto top secret di cui parlava anche Jason Momoa.

Lobo è uno dei cattivi/antieroi più popolari della DC, che risale al suo debutto in O_mega Men #3_ del 1983. Creato da Roger Slifer e Keith Giffen, Lobo è l'ultimo zarniano conosciuto e un cacciatore di taglie intergalattico. È ultra-violento ed essenzialmente immortale grazie alla sua eredità zarniana.