Guardiani della Galassia, James Gunn: "Rocket avrà un ruolo fondamentale nel futuro della saga"

I Guardiani della Galassia sono sempre più amati dal pubblico della Marvel e oggi James Gunn ha dichiarato che Rocket, uno dei personaggi più amati dai fan, avrà un ruolo fondamentale nel futuro della saga!

Nell'ultima decade i Guardiani della Galassia sono passati da essere i meno noti del Marvel Cinematic Universe a essere tra i più amati di sempre. Groot e Rocket sono stati da subito lanciati nell'Olimpo dei preferiti degli appassionati e hanno catturato i loro cuori, tanto che probabilmente avranno più spazio nell'immediato futuro della saga. Durante il recente Watch Party organizzato da ComicBook.com, il regista e sceneggiatore James Gunn ha ricevuto diverse domande dai fan, tra cui quella sulla storia delle origini del procione più violento dello spazio.

Vedremo le origini di Rocket in Guardians of the Galaxy Vol. 3? Gunn ha dichiarato: "Posso solamente dire che Rocket avrà una granda parte in quello che accadrà nel futuro - e molte di queste cose (come le cicatrici sulla sua schiena) sono solo l'impostazione di quello che ho pensato per lui da molto tempo."

I’ll just say Rocket is a big part of what’s happening in the future - and a lot of this stuff (like the scars we’re about to see on his back) sets up what I’ve been planning for Rocket all along. #QuarantineWatchParty #GotG https://t.co/WLqoiG7Wzg — James Gunn (@JamesGunn) April 8, 2020

I Guardiani della Galassia 3 arriverà in un futuro non meglio definito, causa situazione sanitaria mondiale, ma nelle ultime settimane già iniziano a girare tantissime voci molto gustose per i fan del Marvel Cinematic Universe. La più chiacchierata riguarda l'ingresso - presunto e non confermato - di Jennifer Lawrence nella saga con un personaggio lgbt, quello di Moondragon, la figlia perduta di Drax che nei fumetti è nota per avere una relazione sentimentale omosessuale con Phyla-Vell, figlia a sua volta di Mar-Vell che l'avrebbe creata artificialmente, nota anche come Quasar. Ma la Lawrence non sarebbe l'unica opzione, visto che si parla anche di Elle Fanning, il che potrebbe indicare che la Casa delle idee non abbia ancora una idea precisa a chi assegnare il ruolo.