Guardiani della Galassia 3, Will Poulter sarà Adam Warlock?

Iniziano a circolare nuovi rumor su Guardiani della Galassia 3, sembra che il nuovo capitolo della saga Marvel abbia in Will Poulter un interprete designato per il ruolo di Adam Warlock.

Come al solito è da prendere tutto con le pinze, ma nuove voci del web sembrerebbero puntare all'attore de Le Cronache di Narnia e Black Mirror come possibile volto dell'atteso personaggio nel MCU.

Stando a quanto segnalato da Comicbook, che fa riferimento a dei rumor riportati da The Cosmic Circus, pare ci siano state delle "conversazioni dietro le quinte" che supporterebbero il casting di Poulter come Lui a.k.a. Adam Warlock, oltre al fatto che mesi fa l'attore avrebbe abbandonato un progetto importante e impegnativo come la serie tv de Il Signore degli Anelli per via di conflitti di calendario. Perché un tale ripensamento se non per potersi dedicare a un altro grande franchise, magari per più apparizioni nel corso degli anni?

Sebbene il sito non si azzardi a dare per buone le voci senza delle prove valide, il regista del film James Gunn, che solitamente è molto celere nel debunking di simili rumor, non ha ancora commentato la questione via social, e questo potrebbe forse significare qualcosa (come anche nulla).

Nel frattempo, sul terzo capitolo di Guardiani della Galassia vige ancora il più totale mistero, ma se diamo ascolto alle star della pellicola, ci sarà da ridere, ma non mancheranno grosse lacrime.

E voi, cosa ne pensate? Vi piacerebbe Poulter nei panni di Warlock?