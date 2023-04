Guardiani della Galassia 3, possibile spin-off su Adam Warlock? Parla Will Poulter

Will Poulter farà il suo esordio nei panni di Adam Warlock in Guardiani della Galassia Vol.3 e anche se il film sarà la chiusura della trilogia di James Gunn, potrebbe non essere la fine per tutti i personaggi, Warlock in primis.

Considerando la sua presenza massiccia nei fumetti Marvel, molti si aspettano che il Vol. 3 sia solo la prima di molte apparizioni nel MCU per il personaggio di Poulter, ma ciò che verrà dopo è ancora incerto. Quando gli è stato chiesto di un possibile film solista su Adam Warlock, Poulter ha sottolineato di essere all'oscuro di tutto.

"Vorrei saperlo. No, non ne ho idea. Mi piacerebbe saperlo e vorrei sicuramente un film su Adam", ha dichiarato Poulter a Variety. "Sto solo aspettando che il telefono squilli per questo. Se è in programma, sarebbe fantastico per me, ma sinceramente non ne ho idea".

Nei fumetti, Adam Warlock è uno dei personaggi più famosi della Marvel. Ha la capacità di proiettare esplosioni di energia cosmica, di volare alla massima velocità e persino di avere la forza sufficiente per brandire il guanto dell'infinito. Ha affrontato anche Thanos, sconfiggendo il Titano Pazzo prima di formare il gruppo Infinity Watch.