Guardiani della Galassia 3: per la storia di Rocket richiesti oltre 3mila VFX e 15 mesi di lavoro

L'uso massiccio di effetti visivi è servito principalmente per la storia di Rocket, il personaggio di Cosmo e la sequenza con No Sleep Till Brooklyn.

Proprio ieri si parlava del numero record di trucco prostetico per Guardiani della Galassia Vol. 3, ma in quanto a effetti visivi digitali il film di James Gunn non è stato da meno. Solo per la storia di Rocket, Cosmo e la sequenza action con No Sleep Till Brooklyn in sottofondo è stato necessario ritoccare digitalmente 3mila fotogrammi nei 15 mesi di post-produzione.

Tutto questo grazie al lavoro di 10 compagnie di effetti visivi, incluso Weta FX e Framestore.

Quando si è trattato di creare Cosmo, il cane fotorealistico doppiato da Maria Bakalova, Stephane Naze, supervisore VFX per Framestore, ha raccontato che il team ha messo insieme foto e filmati di un vero cane e li ha realizzati in CGI. Ma il processo non è stato così semplice perché Cosmo non era solo un cane, era un cane parlante.

Naze ha aggiunto che è sempre stato deciso che Cosmo si sarebbe basato su Slate, un golden retriever che era sul set e apparteneva a uno dei produttori. "Anche il nostro supervisore dei personaggi di Framestore ha lo stesso cane e inviava sempre video che dicevano 'Ecco il cane che è triste'. 'Ecco il cane che si diverte' e io scattavo foto di Slate o chiedevo al nostro ragazzo di scattare foto del suo occhio in modo da poter avere più dettagli".

Il supervisore di Framestore, Steve Ceretti ha invece parlato di come è stata la realizzata tutta la parte dei ricordi di Rocket.

Avendo lavorato con Gunn dall'inizio, Ceretti ha affermato che lo stile di ripresa del regista è cambiato: "È diventato molto più fluido e molto specifico nel modo in cui gira le cose adesso. Ha quella telecamera RED e voleva che tutto ciò che accadeva nelle gabbie fosse ripreso allo stesso modo di tutto ciò che accade nel film. [In altre parole], voleva che il suo stile di ripresa si riflettesse in quelle scene complete in CGI. Abbiamo parlato della produzione virtuale e di come ottenere questo risultato e abbiamo deciso di girare i primi due giorni del film con gli attori, incluso Bradley Cooper, su un palcoscenico per poi catturare il movimento della macchina da presa in modo che James potesse girare la scena con gli attori esattamente nel modo in cui voleva fosse replicato".

Della sequenza con No Sleep Till Brooklyn dei Beastie Boys hanno parlato i supervisori Guy Williams e Michael Cozens di Weta FX:

"Dovevamo capire in che punto passare dai personaggi in carne e ossa a quelli in digitale in modo da poter fondere davvero perfettamente i due segmenti".

La sfida più grande è stata impostare l'azione con la musica e mantenerne il ritmo. Cozens ha spiegato che mantenere il tutto sincronizzato è stato difficilissimo: "Bisognava tenere conto di tutto l'insieme dei personaggi e dei tempi di azione, delle esplosioni e dei colpi di pistola e del ritmo della canzone".

Inoltre, c'erano i "punti di raccordo della macchina da presa con Quill e Nebula e abbiamo dovuto colmare quei momenti con il digitale".