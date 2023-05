Guardiani della Galassia 3 batte Il Grinch: è il film col maggior uso di trucchi prostetici della storia

Al di là dei numeri al box-office, Guardiani della Galassia Vol. 3 ha centrato un altro prestigioso record e ha battuto Il Grinch come film che utilizza il maggior numero di trucchi prostetici nella storia di Hollywood.

Secondo MCU Portal su Twitter, Guardiani della Galassia Vol. 3 ha utilizzato oltre 22.500 protesi per creare le creature galattiche del film, battendo così il record mondiale per il maggior numero di protesi utilizzate in un film che apparteneva al film con Jim Carrey. Inoltre, ha superato di gran lunga le 1.200 protesi utilizzate per il primo film dei Guardiani nel 2014.

Guardiani della Galassia Vol. 3 ha avuto un successo stellare al box-office da quando è uscito nelle sale. Il film del Marvel Cinematic Universe ha conquistato la vetta del box office nel weekend di apertura, debuttando con 118,4 milioni di dollari. Nel secondo fine settimana, il film è sceso solo del 47%, guadagnando circa 62,6 milioni di dollari in 4.450 sale.

Si tratta di una tenuta migliore rispetto ai due precedenti film sui Guardiani, che avevano registrato un calo del 55% ciascuno al secondo weekend. Al momento in cui scriviamo, il terzo film della trilogia ha incassato oltre 500 milioni di dollari in tutto il mondo e, secondo alcuni analisti, terminerà la sua corsa intorno agli 800 milioni complessivi.