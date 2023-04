Guardiani della Galassia 3: le prime reazioni lo definiscono "il miglior film Marvel da Avengers: Endgame"

In attesa dell'arrivo al cinema il 3 maggio, ecco le prime reazioni della critica, decisamente positive, a Guardiani della Galassia Vol. 3, che concluderà la trilogia firmata da James Gunn.

L'attesa sta per finire. Il 3 maggio il pubblico italiano potrà finalmente ritrovare sul grande schermo, probabilmente per l'ultima volta, il team dei Guardiani della Galassia che concluderanno la loro corsa in Guardiani della Galassia Vol. 3, promosso a pieni voti nelle prime reazioni della critica al film approdate su Twitter, che lo definiscono "il miglior film Marvel da Avengers: Endgame".

Guardiani della Galassia Vol. 3: una scena tratta dal trailer

I trailer di Guardiani della Galassia Vol. 3 diffusi finora anticipano un'avventura ad alto tasso di emozioni e humor incentrata sulla storia di Rocket e sulle relazioni tra gli altri Guardiani, in particolare sulla coppia formata da Peter Quill (Chris Pratt) e Gamora (Zoe Saldaña). I due avranno un bel po' da faticare per ritrovare la sintonia visto che la nuova Gamora proviene da una differente timeline visto che quella innamorata di Quill era stata uccisa in Avengers: Endgame dal padre adottivo Thanos (Josh Brolin).

Guardiani della Galassia Vol. 3: una scena tratta dal trailer

Il ricco cast di Guardiani della Galassia Vol. 3 includerà, inoltre, Dave Bautista, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Elizabeth Debicki, Sean Gunn, Will Poulter, Daniela Melchior, Chukwudi Iwuji e Sylvester Stallone. il film è ancora una volta scritto e diretto da James Gunn, tornato a collaborare con Marvel per dare il giusto finale alla sua trilogia. Ecco cosa ne pensano i critici dopo la speciale anteprima europea tenutasi a Disneyland Paris il 22 aprile.

Guardiani della Galassia Vol. 3: il nuovo look di Gamora nei character poster del film

Ian Sandwell di Digital Spy lo ha definito una "brillante conclusione di una brillante trilogia", mentre per Valentina Morillo di El Español è il "miglior film Marvel dai tempi di Endgame", un sentimento condiviso dal critico Matías Rebolledo. Per Anetha Claux di Notre Cinema è "l'ultima avventura intergalattica" che fornirà tutte le rirsposte alle domande dei fan. Il critico Emil Franchi ha semplicemente affermato che il film "completa la trilogia dell'MCU nel modo perfetto".

I fan si aspettano che la fine della saga dei Guardiani si riveli commovente, come confermano gli stessi critici che hanno potuto vedere il film. Alexander Kardelo di Moviezine svela che la storia delle origini di Rocket Raccoon è "bellissima e straziante", Rory Cashin di Joe.ie ammette di essersi commosso, Janire Zurbano di Cinemania ha definito il film "tremendamente emozionante" mentre la fan FourmiLily ha detto che il suo cuore era "pieno e spezzato allo stesso tempo".