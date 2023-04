Guardiani della Galassia Vol. 3: il nuovo look di Gamora nei character poster del film

Diffusi in rete i poster che ritraggono i vari protagonisti di Guardiani della Galassia Vol. 3 tra cui Gamora, che sfoggia un look del tutto nuovo rispetto al passato.

Manca ormai meno di un mese all'uscita nelle sale di Guardiani della Galassia Vol. 3, capitolo conclusivo della trilogia scritta e diretta da James Gunn. Anche questa volta Gamora (Zoe Saldana) ricoprirà un ruolo centrale nella storia e presenterà un look ben diverso rispetto al passato, come suggerito dai nuovi character poster diffusi in rete.

Dall'immagine possiamo infatti notare come Gamora abbia delle treccine e dei lineamenti facciali più definiti. Si tratta ovviamente di una versione più giovane e "rinata" del personaggio dopo quanto accaduto in Infinity War e Endgame. Gamora non è invece apparsa nello speciale natalizio dei Guardiani uscito su Disney+.

Guardiani della Galassia Vol. 3: svelata la durata, sarà uno dei film più lunghi dell'MCU

James Gunn ha più volte detto di essere tornato alla regia di quest'ultimo capitolo per concludere la storia di Rocket, a sua detta il protagonista segreto dell'intera saga. Guardiani della Galassia Vol. 3 introdurrà due personaggi chiave che hanno legami importanti con Rocket Racoon: Lylla e l'Alto Evoluzionario. La prima è una lontra antropomorfa ex socia e interesse amoroso di Rocket, mentre il secondo, interpretato da Chukwudi Iwuji, è uno scienziato specializzato in evoluzione che è anche il creatore di Rocket.

Tra le new entry anche Will Poulter nei panni di Adam Warlock, uno dei personaggi più potenti e noti dei fumetti. Il film Marvel con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementiff, Bradley Cooper e Vin Diesel arriverà nelle sale italiane il 3 maggio.