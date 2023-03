Guardiani della Galassia 3: nuovo sguardo all'Alto Evoluzionario nel film di James Gunn

Attraverso il suo profilo Twitter, James Gunn ha condiviso una nuova immagine ufficiale dell'Alto Evoluzionario, il villain di Guardiani della Galassia Vol. 3 interpretato da Chukwudi Iwuji.

La pellicola sarà l'ultima diretta da James Gunn alla Marvel, almeno per un bel po' di tempo dati i suoi nuovi impegni come co-CEO dei DC Studios insieme a Peter Safran. Guardiani della Galassia Vol. 3 è stato indicato anche come l'ultimo film della trilogia che presenterà questo team di personaggi guidato dal Peter Quill di Chris Pratt. Di seguito la sinossi ufficiale del film:

"In Guardiani della Galassia Vol. 3 dei Marvel Studios il nostro amato gruppo di disadattati si sta ambientando su Knowhere. Ma non passa molto tempo prima che le loro vite vengano sconvolte dagli echi del turbolento passato di Rocket. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire la sua squadra intorno a sé in una pericolosa missione per salvare la vita di Rocket, una missione che, se non completata con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo".

Iwuji e Gunn avevano già lavorato insieme nella serie Peacemaker di HBO Max.

Il film, scritto e diretto da Gunn, uscirà nelle sale il 5 maggio 2023.