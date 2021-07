Guardiani della Galassia 3, Karen Gillan sul film: "È divertente, ma vi farà anche piangere"

Non manca molto all'inizio delle riprese di Guardiani della Galassia 3, il nuovo capitolo delle avventure dedicate agli eroi più improbabili di casa Marvel. Ma c'è ovviamente chi ha già avuto modo di leggerne la sceneggiatura, come l'interprete di Nebula, Karen Gillan, che ci svela cosa ne ha pensato.

Il logo di Guardiani della Galassia vol. 3

In occasione del press tour del suo nuovo film, Gunpowder Milskhake, l'attrice ha raccontato ai microfoni di Collider qualcosina anche sul suo prossimo progetto, Guardiani della Galassia vol. 3, che entrerà nella fase di produzione il prossimo novembre. "Ho letto la sceneggiatura insieme a Pom Klementiff che interpreta Mantis. L'abbiamo letta insieme e ci siamo entrambe messe a piangere e sbellicate dal ridere. Ci sono stati proprio i lacrimoni" ha affermato "È incredibile, e credo sia l'opera migliore di James finora per quanto riguarda i Guardiani, ed è semplicemente brillante".

"È brillante, emozionante, divertente e tutto ciò che si può volere" ha ribadito in chiusura, facendo eco alle sue affermazioni di un paio di anni fa in cui diceva "Ho letto lo script del terzo film, e credo che sia il migliore della trilogia. E so che siamo tutti entusiasti di riavere James Gunn con noi, il nostro impavido leader. Non vediamo l'ora di tornare a lavorare tutti insieme".

James Gunn è attualmente impegnato con un'altra squadra di improbabili eroi, ancor più improbabili degli stessi Guardiani, considerato il loro passato... Stiamo ovviamente parlando dei protagonisti di The Suicide Squad, il cinecomic DC in uscita ad agosto nelle sale, e che ha già generato una serie tv spin-off dedicata al personaggio interpretato da John Cena, Peacemaker.

Nel frattempo che rivedremo i Guardiani della Galassia, dunque, ce ne vorrà di tempo - l'uscita del film è prevista per maggio 2023, anche se a febbraio 2022 faranno la loro comparsa in Thor: Love and Thunder -, ma se queste sono le premesse, pare che l'attesa verrà decisamente ripagata.