Guardiani della Galassia 3, James Gunn ai troll razzisti: "Non me ne frega un ca**o dell'etnia degli attori"

James Gunn risponde per le rime ai troll razzisti difendendo la scelta di Chukwudi Iwuji per il ruolo dell'Alto Evoluzionario in Guardiani della Galassia Vol. 3.

James Gunn ha risposto per le rime ai troll razzisti che hanno criticato l'aspetto dell'Alto Evoluzionario, villain di Guardiani della Galassia Vol. 3, interpretato dall'attore Chukwudi Iwuji. Il cattivo è il creatore di Rocket ed è determinato a creare una razza speciale di esseri potenziati.

James Gunn ha recentemente celebrato l'introduzione di Chukwudi Iwuji nell'universo cinematografico Marvel pubblicando sui social media una foto dell'Alto Evoluzionario con la seguente didascalia: "Non vedo l'ora che tutti voi incontriate questo tizio".

Alcuni fan della Marvel hanno svelato la loro natura di troll razzisti lamentandosi del casting di Iwuji, attore nigeriano-britannico che è anche un artista associato della Royal Shakespeare Company.

"Dannazione... un altro tizio bianco che hanno trasformato in un nero", ha scritto un troll su Instagram a proposito del casting di Iwuji, nonostante l'Alto Evoluzionario appaia in molti fumetti come un personaggio viola simile ad un androide. "Perché non potevano semplicemente lasciarlo bianco o non so... scegliere una minoranza diversa? Che ne dici di asiatico? Un latino? (quanti latinoamericani e asiatici nel MCU? In totale 5??) O farlo diventare un indiano o qualcosa del genere... perché non lo fanno e non lo faranno, questo li rende "woke". La prossima volta, un personaggio importante (eroe/cattivo) sarà un trans o omosessuale o non binario (quando nei fumetti non lo sono). Triste e patetico. Scelgono in base alla razza e non alla recitazione e a ciò che è stabilito".

James Gunn ha risposto seccamente: "Ho scelto il miglior attore, punto, la persona migliore per il ruolo. Non me ne frega un ca**o di quale sia l'etnia di Chukwudi Iwuji, quindi smettila con le tue presunzioni razziste sul PERCHÉ sia stato scelto. (E, a proposito, interpreta un tizio che è quasi sempre di colore viola.)"

L'uscita italiana di Guardiani della Galassia Vol. 3 è fissata per il 3 maggio.