Guardiani della Galassia 3: James Gunn smentisce il casting di un tipo "alla Zac Efron" per Adam Warlock

James Gunn ha smentito con ironia la ricerca da parte di Marvel di un tipo alla Zac Efron per il ruolo di Adam Warlock in Guardiani della Galassia 3.

Secondo il blog Illuminerdi, "Marvel sarebbe alla ricerca di un attore trentenne caucasico descritto come un 'tipo da supereroe' alla Zac Efron per il ruolo di Adam Warlock."

La risposta di James Gunn via social non si è fatta attendere. Il regista ha twittato scherzosamente: "In quale mondo ingaggerei un attore caucasico per un personaggio che ha la pelle color oro? E se io volessi un tipo alla Zac Efron perché non andare subito da Zac Efron?"

Adam Warlock è stato introdotto nel finale di Guardiani della Galassia Vol. 2 quando Ayesha (Elizabeth Debicki), the Grande Sacerdotessa dorata regina del popolo dei Sovereign ha creato Adam Warlock usando una capsula di nascita avanzata per aiutarla a distruggere i Guardiani della Galassia. Il personaggio, creato da Stan Lee Jack Kirby, è stato sviluppato da Roy Thomas e Gil Kane nei fumetti Marvel.

Dopo l'apparizione in Avengers: Endgame, ritroveremo i Guardiani della Galassia in Thor: Love and Thunder prima della loro nuova avventura in solitaria che segnerà il ritorno di James Gunn in Marvel dopo il licenziamento.