Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn svela il nome del nuovo adorabile personaggio, le reazioni dei fan

Nel trailer finale di Guardiani della Galassia Vol. 3, mostrato ieri sera durante il Super Bowl, è stato introdotto un nuovo tenero personaggio che ha già catturato le simpatie dei fan. Come svelato da James Gunn sui social media, il suo nome è Blurp, ma al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle sue origini.

Per molti potrebbe trattarsi di una delle tante piccole creature catturate dall'Alto Evoluzionario (Chukwudi Iwuji) per condurre i suoi esperimenti. I fan si sono scatenati con messaggi sui social supportando il piccolo Blurp ed esternaando il loro entusiasmo. C'è chi ha scritto "Adesso voglio un peluche di Blurp" e chi invece "Abbiamo tutti bisogno di Blurp nelle nostre vite". Un altro utente ha invece indicato come questo sia l'inizio della "supremazia di Blurp".

Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn risponde alle critiche sul casting di Chukwudi Iwuji

Come ribadito a più riprese, Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà l'ultimo film Marvel per alcuni degli interpreti, e rappresenterà un addio per la formazione attuale dei Guardiani. Il terzo capitolo della saga dei Guardiani della Galassia introdurrà anche due personaggi chiave che hanno legami importanti con Rocket: Lylla e l'Alto Evoluzionario. La prima è una lontra antropomorfa ex socia e interesse amoroso di Rocket, mentre il secondo, interpretato da Chukwudi Iwuji, è uno scienziato specializzato in evoluzione che è anche il creatore di Rocket.

Il film Marvel con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementiff, Bradley Cooper e Vin Diesel arriverà a maggio al cinema.