Guardiani della Galassia 3, James Gunn: "Non è stata la mia esperienza lavorativa preferita"

Dopo il tormentato licenziamento da parte di Marvel e il successivo ritorno, era prevedibile che la lavorazione di Guardiani della Galassia 3, per James Gunn, sarebbe stata tutt'altro che semplice. Il regista stesso ha affermato che, per via dei problemi affrontati, questa non è stata la sua esperienza lavorativa preferita.

Il logo di Guardiani della Galassia vol. 3

James Gunn sta per concludere definitivamente la sua collaborazione con Marvel portando a compimento la saga dei Guardiani della Galassia e ha recentemente rivelato che il terzo e ultimo film uno dei più complessi e difficili da girare. Interrogato da un fan su Twitter riguardo all'esperienza, il regista ha risposto:

"Girare The Guardians of the Galaxy: Holiday Special è stata una gioia pura. Guardians of the Galaxy Vol. 3 è stato molto difficile per un miliardo di ragioni, a cominciare dalle sue dimensioni e complessità. Potrebbe essere il mio film preferito, ma probabilmente non è stata la mia esperienza di ripresa preferita, a parte l'amore che provo per l'intera squadra".

Guardiani della Galassia Vol. 3: James Gunn chiarisce le voci sulla presenza di Thor

I primi due film sui Guardiani della Galassia si sono rivelati un gustoso divertissement, ma come è stato anticipato in precedenza, questa volta Gunn racconterà una storia più elaborata e coinvolgente. Non sappiamo ancora se le vicende narrate nel film si collegheranno alla Saga del Multiverso, ma i fili d sciogliere sono molti inclusa la trama di Infinity War/Endgame che ha visto Gamora morire e poi come una versione alternativa di se stessa e l'introduzione di Adam Warlock nell'MCU.

The Guardians of the Galaxy: Holiday Special approderà su Disney+ a Natale, seguito da Guardiani della Galassia 3, in uscita a maggio 2023.