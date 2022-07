Guardiani della Galassia Vol. 3: James Gunn chiarisce le voci sulla presenza di Thor

Il regista James Gunn ha chiarito online le voci riguardanti l'eventuale presenza di Thor in Guardiani della Galassia Vol. 3.

James Gunn ha chiarito le voci apparse online legate all'eventuale presenza di Thor in Guardiani della Galassia 3.

Il regista ha risposto a un video online in cui due fan parlavano del periodo in cui era stato obbligato ad abbandonare il capitolo conclusivo della trilogia.

Nel video pubblicato su Twitter veniva infatti espresso il proprio dispiacere per quanto accaduto dopo le critiche e i commenti a dei vecchi tweet offensivi di James Gunn emersi online che avevano portato la Disney a licenziare il regista, prima di cambiare idea e riassumerlo per concludere la trilogia di Guardiani della Galassia.

I due fan hanno quindi espresso il proprio dispiacere, ricordando alcune indiscrezioni che all'epoca erano apparse online e in cui si dichiarava che il successivo capitolo della storia di Star Lord e del suo team avrebbe dovuto riprendere la narrazione da dove si interrompeva Avengers: Endgame, coinvolgendo così Thor nelle avventure.

Gunn ha però sottolineato: "Apprezzo l'affetto, ma non è mai stato previsto che Thor apparisse nel Volume 3".

James Gunn ha scritto e diretto Guardians of the Galaxy Vol. 3 e nel cast ci saranno i ritorni di Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Sean Gunn, Karen Gillan, Pom Klementieff, Bradley Cooper, e Vin Diesel. I nuovi arrivi nel MCU, confermati fino a questo mondo, sono Will Poulter, che sarà Adam Warlock, e Chukwudi Iwuji.

Nell'attesa i fan della Marvel hanno potuto rivedere i protagonisti in Thor: Love and Thunder, il film diretto da Taika Waititi in queste settimane nelle sale di tutto il mondo.