Guardiani della Galassia 3, James Gunn anticipa: "Adam Warlock tornerà in altri film Marvel"

Nel corso di un'intervista concessa a Empire in cui ha parlato di Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn ha anche anticipato alcuni dettagli sul futuro di Adam Warlock ai Marvel Studios.

Per Gunn, quella che vedremo nel prossimo film con Chris Pratt e compagni sarà solo la versione iniziale di Warlock e di certo non sarà uno dei buoni della storia. "Di sicuro non è uno dei buoni. Quello che vediamo è la forma infantile di Warlock, appena uscito dal bozzolo, e non capisce molto bene la vita. È fondamentalmente un bambino".

James Gunn ha quindi proseguito alludendo al futuro del personaggio ai Marvel Studios: "La gente online diceva: 'Oh, Tom Cruise dovrebbe essere Adam Warlock'... Io invece volevo qualcuno che fosse giovane, e volevo una persona che avesse capacità drammatiche e comiche, non solo per questo film, ma per quando la Marvel userà di Adam Warlock in futuro".

Guardiani della Galassia 3, Will Poulter: "Non raccomanderei a nessuno la dieta per diventare Adam Warlock"

Adam Warlock in Guardiani della Galassia Vol. 3 è interpretato da Will Poulter, già visto in Dopesick - Dichiarazione di dipendenza, e immaginiamo che l'attore abbia firmato un contratto per più film, come consuetudine alla Marvel.

Guardiani della Galassia Vol. 3 uscirà il 3 maggio 2023 in Italia.