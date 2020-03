Guardiani della Galassia 3: due Guardiani moriranno nel film?

Due membri del team potrebbe perdere la vita in Guardiani della Galassia 3, che vedrà il ritorno di James Gunn in Marvel.

Guardiani della Galassia 3 potrebbe prevedere la morte di due membri del team secondo una nuova anticipazione. Come sappiamo, il film concluderà la trilogia dei Guardiani e riporterà in seno a Marvel James Gunn dopo il licenziamento da parte di Disney. Si avvicina la fine di un'epoca?

Guardiani della galassia Vol.2: Il tenero Baby Groot

La notizia, da prendere con le molle, arriva da we Got This Covered; una fonte anonima vicina a Marvel avrebbe rivelato alcune anticipazioni sul nuovo capitolo il cui script sarebbe pronto da tempo. Secondo questa fonte due personaggi dei Guardiani perderanno la vita nel corso del film. Nello specifico si tratterebbe di Rocket Raccoon e Nebula. Nebula dovrebbe perdere la vita in una sorta di sacrificio per la salvezza degli altri Guardiani che andrà a completare l'arco di redenzione del personaggio, mentre Rocket verrà ucciso dall'Alto Evoluzionario.

Se confermata, la notizia - per quanto triste - sarebbe in linea con i rumor secondo cui sarebbe già in fase di sviluppo un prequel TV su Gamora e Nebula per Disney+ oltre a un potenziale show dedicato a Drax e Mantis show.

Ulteriori anticipazioni su Guardians of the Galaxy Vol. 3 confermano il ritorno di Kraglin, non esattamente una sorpresa dato che il personaggio ricorrente è interpretato da Sean Gunn, fratello di James Gunn, e l'ambientazione del film che dovrebbe collocarsi dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Restiamo in attesa di conferme.

