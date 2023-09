Griselda: Sofia Vergara è la boss di un cartello di droga nel teaser della serie Netflix

Dopo averla vista per anni nella sitcom Modern Family, la trasformazione di Sofia Vergara nella boss del cartello colombiano Griselda Blanco è impressionante, come mostra il teaser della serie in arrivo su Netflix.

Griselda debutterà su Netflix il 25 gennaio 2024 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. La serie proviene dai creatori e produttori di Narcos e Narcos: Messico, Eric Newman e Andrés Baiz, anche regista di tutti gli episodi.

Xomposta da 6 episodi, Griselda mostra Sofía Vergara nel suo primo ruolo drammatico, come non si è mai vista prima. Oltre a interpretare la protagonista, Vergara è anche produttrice esecutiva dello show. Nel cast insieme a lei Alberto Guerra (Dario Sepúlveda), Christian Tappan (Arturo Mesa), Martín Rodríguez (Rivi Ayala), Juliana Aidén Martinez (June Hawkins), Vanessa Ferlito (Carmen Gutiérrez).

La sinossi di Griselda

Griselda è ispirata alla vita della scaltra e ambiziosa imprenditrice colombiana Griselda Blanco, una madre affettuosa che ha creato uno dei cartelli della droga più redditizi della storia. Con un mix letale di insospettabile ferocia e fascino, Blanco è riuscita a tenere in pugno business e famiglia, guadagnandosi il soprannome di "Madrina".