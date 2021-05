Sofia Vergara ha condiviso su Instagram una foto in lingerie degli anni '90

Sofia Vergara ha recentemente scelto Instagram per condividere una sua vecchia foto molto provocante in cui indossa soltanto della lingerie; la star di "Modern Family" ha pubblicato l'immagine in onore della stagione dell'anno che ama di più, l'estate, che come ha scritto nella didascalia ormai "sta arrivando".

L'attrice ha deciso di condividere su Instagram un ricordo personale inerente ai giorni in cui lavorava come modella negli anni novanta. Nell'istantanea, si vede la Vergara, con dei lunghi capelli biondi, con indosso soltanto un completo di lingerie blu mentre guarda dritta nella telecamera.

"Un altro classico ritorno al passato, questa volta agli anni novanta, perché l'estate sta arrivando!!!!" ha scritto la Vergara nella didascalia del post che in poche ore ha ricevuto più di 300.000 Mi piace e tramite il quale l'ex modella si è subito guadagnata le lodi dei suoi ammiratori.

"Splendida, semplicemente meravigliosa e, nel caso nessuno te l'avesse ancora detto: la gente ti adora!", ha scritto un fan. "Ti amo Sofia, sei il mio idolo da sempre, vorrei diventare come te, sei così sexy, bella e intelligente", ha aggiunto un altra.

Non è la prima volta che Sofía Vergara pubblica immagini di questo genere, anzi, l'attrice dall'inizio dell'anno ha postato molte foto ricordo in bikini e più recentemente ha condiviso uno splendido scatto, sempre risalente agli anni novanta, in cui posa su una gigantesca scarpiera.