Griselda, il figlio della narcotrafficante contro la serie Netflix: 'Offeso dal brutto ritratto'

Sofía Vergara è stata elogiata dalla critica per la sua performance nel ruolo di Griselda Blanco nella serie Griselda, disponibile su Netflix. Una rappresentazione che non è piaciuta a tutti, in particolare al figlio della narcotrafficante, Michael Corleone Blanco.

Interpellato dal Daily Mail, Blanco ha criticato in particolare il trucco della protagonista, che richiedeva preparazioni da circa due ore, trovando particolarmente offensivo che la trasformazione di Vergara venisse definitiva come un imbruttimento per somigliare alla madre. Blanco ha sottolineato che c'è stata una concezione errata dell'aspetto della madre basata su foto che le furono scattate dopo anni trascorsi in prigione, enfatizzando quanto fosse bella.

La protesta del figlio di Griselda

"Mia madre era una donna bellissima, ed è pazzesco che molte persone dicano 'No, devi sembrare una tossicodipendente'... Il fatto che la chiamino 'brutta' mi offende davvero. Le persone vedono le foto segnaletiche e giudicano solo da quelle. Ma quando leggerete il mio libro capirete che mia madre veniva chiamata la bambola di porcellana nella sua giovinezza. Sindaci, governatori e politici di diversi Paesi cercavano di corteggiare mia madre... Anche qui negli Stati Uniti. Lei era la crème de la crème".

Blanco ha proseguito la difesa a spada tratta dell'aspetto della madre:"È sempre stata una donna bellissima. Ovviamente, ventisei anni di prigione invecchiano una persona. E mia madre era così abituata alle coccole e alla cura costante... Non era una santa, ma vi dirò una cosa... Mia madera era una stella e una regina".

La serie Netflix Griselda racconta le vicende dell'omonima nota narcotrafficante colombiana, al centro di innumerevoli vicende sanguinarie tra gli anni '70 e gli anni '80.