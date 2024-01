Sofia Vergara: 'Il mio stupido accento limita i ruoli che posso interpretare'

Sofia Vergara si lamenta della carenza di ruoli drammatici per via del suo accento colombiano che ne limita il range interpretativo.

Sofia Vergara ha affrontato con coraggio il ruolo più drammatico della sua carriera nella serie Netflix Griselda, in cui interpreta la signora della droga colombiana Griselda Blanco. Lo show le ha dato una delle rare opportunità di mostrare le sue doti di attrice drammatica dopo tanti ruoli comici, da Gloria Pritchett nella serie ABC Modern Family a film come Hot Pursuit del 2015 con Reese Witherspoon, dovuti al suo stupido accento.

Griselda: Sofia Vergara in una foto della serie

"Sono sempre alla ricerca di personaggi perché non c'è molto da poter interpretare con questo stupido accento", ha confessato recentemente Sofía Vergara al Los Angeles Times. "Non posso interpretare una scienziata o essere in Schindler's List. I miei lavori come attrice sono piuttosto limitati".

In virtù della difficoltà a trovare ruoli adatti, Sofia Vergara ha capito subito che Griselda era il raro personaggio drammatico in cui avrebbe potuto dare il meglio di sé. Ma diventare una spietata signora della droga richiedeva l'apprendimento di tecniche di recitazione che differivano notevolmente dal suo lavoro comico. Così l'attrice Vergara ha assunto l'insegnante di recitazione Nancy Banks, che ha lavorato con Margot Robbie, Jennifer Aniston e altre popolari interpreti.

"Non avevo idea di cosa significasse calarsi in un ruolo", ha confessato. "È stato complicato perché non ho alcuna vera formazione come attrice. Ero sposata con Joe Manganiello, che è un fottuto attore di formazione classica. Gli avrei chiesto consigli e avrei visto come si prepara. Mi sono sempre chiesta 'Cosa fanno i veri attori? Posso farlo anch'io?'"

Il lavoro dell'attrice

Griselda: una scena

Le lezioni di recitazione di Nancy Banks hanno richiesto a Sofia Vergara di pensare al suo personaggio in modi nuovi: "Mi sono chiesta 'Di cosa ha bisogno il personaggio dall'altro personaggio? Cosa sogna il mio personaggio? Cosa la fa ridere?' La notte prima di iniziare le riprese, ero seduta in soggiorno e ho pensato, 'Perché pensavo di poterlo fare? 'Solo perché mi sono messa un naso di gomma non penseranno che è Gloria Pritchett a parlare? Diranno 'Chi crede di essere?'"

Come sottolinea anche la nostra recensione di Griselda, disponibile da oggi su Netflix, alla fine Sofia Vergara ha trovato la giusta chiave interpretativa fornendo una performance convincente a tutti i livelli. "Quando giravo quelle scene nei panni di Griselda, ho attinto alla mia educazione e alla rabbia provata da giovane, ho pensato da dove vengo e chi sono. Conoscevo quelle persone. Mio fratello era in quel settore. Conoscevo quei sentimenti. E capisco Griselda Blanco perché tutte quelle persone che hanno fatto cose davvero brutte non sono sempre cattive. Pensano di fare la cosa giusta per la loro gente. È assurdo, sì, perché stanno facendo cose orribili, ma conoscevo quel modo di pensare".