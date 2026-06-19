Il Grinch torna al cinema: Jim Carrey e Ron Howard lavoreranno di nuovo insieme per il sequel

Per anni è stato uno di quei film che puntualmente tornano in televisione durante le feste, diventando una tradizione per intere generazioni di spettatori: adesso Il Grinch continuerà la sua storia sul grande schermo. Universal Pictures e Imagine Entertainment stanno infatti sviluppando un sequel di How the Grinch Stole Christmas, il film del 2000 che trasformò Jim Carrey nell'iconico abitante verde di Whoville e che, all'epoca, conquistò il botteghino mondiale incassando oltre 350 milioni di dollari.

Jim Carrey non ha mai dimenticato il Grinch

Secondo le prime indiscrezioni, sia Jim Carrey sia Ron Howard sarebbero coinvolti nel progetto. L'attore è in trattative per tornare a interpretare Il Grinch, mentre Howard potrebbe nuovamente sedersi dietro la macchina da presa. Anche Brian Grazer, storico partner creativo del regista e cofondatore di Imagine Entertainment, sarebbe pronto a tornare in veste di produttore.

Al momento nulla è ancora definitivo e le trattative sono in corso, ma l'operazione sembra avere basi solide. Del resto, il personaggio creato da Dr. Seuss continua a esercitare un fascino enorme sul pubblico, come dimostrato anche dal successo della versione animata del 2018, che ha ottenuto risultati straordinari al botteghino internazionale.

Negli ultimi anni Jim Carrey ha ridotto sensibilmente i suoi impegni cinematografici, scegliendo con maggiore attenzione i progetti a cui partecipare. Eppure il Grinch è uno dei pochi personaggi per cui ha sempre lasciato aperta una porta.

Già nel 2024 l'attore aveva parlato della possibilità di tornare a Whoville, spiegando però che esisteva un ostacolo non indifferente: il lunghissimo e faticosissimo processo di trucco necessario per trasformarlo nella creatura verde ideata da Dr. Seuss. "Se riuscissimo a trovare una soluzione per il Grinch...", aveva raccontato. "All'epoca trascorrevo le giornate sotto tonnellate di trucco e riuscivo a malapena a respirare. È stata un'esperienza estremamente dura."

Un ricordo che però non gli impedisce di guardare al futuro con maggiore ottimismo grazie alle tecnologie moderne. "Oggi, con la motion capture e tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, potrei essere molto più libero. In questo mondo tutto è possibile."

Parole che oggi assumono un significato diverso, soprattutto considerando che l'attore tornerà presto anche in un'altra saga molto amata dal pubblico, riprendendo il ruolo del Dr. Robotnik nel quarto capitolo di Sonic the Hedgehog.

Una squadra di autori inattesa dietro il progetto

Uno degli aspetti più curiosi del sequel riguarda gli sceneggiatori coinvolti. A lavorare alla storia ci saranno infatti Alec Berg, Jeff Schaffer e David Mandel, nomi particolarmente noti agli appassionati della commedia americana. Tutti e tre hanno collaborato a serie di culto come Curb Your Enthusiasm, mentre Berg è stato anche uno dei principali autori di Barry e Silicon Valley.

Una scelta che lascia intuire la volontà di costruire un film capace di parlare sia ai bambini sia al pubblico adulto che è cresciuto con il Grinch interpretato da Carrey.

Resta naturalmente da capire quale direzione narrativa verrà scelta. Il film originale raccontava la trasformazione del personaggio da misantropo solitario a improbabile eroe del Natale, un arco narrativo che sembrava essersi concluso in maniera definitiva. Proprio per questo la sfida principale sarà trovare una nuova storia che giustifichi il ritorno del personaggio senza limitarsi a fare leva sulla nostalgia.

Per ora Universal mantiene il massimo riserbo sui dettagli della trama. Ma una cosa appare evidente: dopo oltre venticinque anni, l'idea di rivedere Jim Carrey con il sorriso beffardo del Grinch è già sufficiente per accendere la curiosità di milioni di spettatori.