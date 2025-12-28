Il Grinch, Walton Goggins risponde ai paragoni con il personaggio verde: "In effetti gli somiglio"

Da giorni tantissimi fan sui social hanno paragonato l'aspetto fisico di Walton Goggins con quello del Grinch. L'attore è tornato alla ribalta di recente grazie al successo in The White Lotus e la sua fama è notevolmente aumentata.

L'aumentare della fama significa attirare l'attenzione anche di milioni di utenti che hanno scherzosamente paragonato il volto dell'attore a quello del peloso essere verde che odia il Natale, interpretato al cinema da Jim Carrey.

La risposta di Walton Goggins ai paragoni con il Grinch

Di recente, l'attore ha deciso di stare al gioco interpretando il personaggio nella campagna natalizia Who Knew? di Walmart, ambientata nel mondo festivo di WhoKnewVille: "L'ho presa sul ridere" ha spiegato Goggins parlando dell'accostamento dei fan "Nel corso dell'ultimo anno della mia vita, e a causa di alcuni articoli usciti o di alcune foto scattate, diverse persone hanno detto: 'Walton Goggins come il Grinch?'".

Primo piano di Walton Goggins

Goggins ha accolto nel tempo questi paragoni con il Grinch: "In fondo, non puoi davvero saperlo finché non ti infili in quelle scarpe, suppongo, in quelle scarpe verdi e pelose, e ti guardi davvero. Ho pensato: 'Sai che c'è? Ok, in effetti assomiglio un po' al Grinch'".

L'ansia di interpretare il Grinch

In relazione alla sua interpretazione del personaggio nella campagna natalizia di Walmart, Walton Goggins ha confessato di aver provato un po' d'ansia: "È uno dei personaggi più iconici della letteratura. La mia risata si è trasformata subito in un'enorme ansia. 'Oh, mio Dio, come posso farlo? Come faccio a riuscirci?' Ma ce l'abbiamo fatta, e mi sono divertito come non mai".

Il click è scattato quando il team gli ha applicato il trucco: "Non appena me l'hanno messo, ho capito esattamente chi fosse il mio Grinch". Nel 2000, l'iconico personaggio del Grinch è stato interpretato al cinema da Jim Carrey, con la piccola Taylor Momsen nei panni di Cindy Lou, la bambina che riuscirà a far cambiare idea al Grinch sul Natale.