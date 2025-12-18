Il Grinch, Taylor Momsen grata a Jim Carrey: "Era incredibilmente protettivo con me"

Taylor Momsen è una stimata cantante rock e star della serie di successo Gossip Girl ma prima di ogni altra cosa è stata Cindy Lou, la giovanissima co-protagonista nel film Il Grinch di Ron Howard, al fianco di Jim Carrey.

In una recente intervista, Momsen si è soffermata sul legame con instaurato con l'attore sul set, e ha elogiato il suo comportamento, specificando di essersi sempre sentita molto protetta dall'illustre collega durante le riprese.

Il Grinch proteggeva Cindy Lou

Taylor Momsen ha ricordato nello specifico una scena con una slitta, in cui Jim Carrey ha manifestato cura e attenzione nei suoi confronti, aiutandola ad essere sempre a suo agio: "Ricordo quando stavamo girando la scena in cui scendiamo dalla montagna sullo slittino" ha raccontato Momsen "Era uno slittino vero, montato su una gigantesca molla che veniva controllata e si muoveva da un lato all'altro in modo molto deciso"

Taylor Momsen e Jim Carrey in una scena de Il Grinch

L'attrice ha proseguito: "C'è stato un momento in cui ho quasi rischiato di cadere dallo slittino, e lui è andato nel panico. Ha gridato 'stop' e ha iniziato subito a controllare come stessi. Io mi stavo divertendo un sacco. Ridevo e non stavo nemmeno pensando al fatto che avevo appena rischiato di cadere da un'altezza considerevole. Mi sono sempre sentita al molto al sicuro con Jim".

La storia del Grinch e il Natale a Chinonsò

Il film di Ron Howard racconta la storia dell'essere verde, peloso e burbero Grinch, che vive sulle montagne sopra il paese di Chinonsò. Il Grinch odia il Natale e orchestra qualsiasi trucco possibile per poter distruggere la felicità delle feste natalizie.

A fargli cambiare idea sarà proprio la piccola Cindy Lou, con la quale il Grinch stringerà una complicata amicizia e grazie alla quale scoprirà il vero spirito del Natale. Il cast del film, oltre ai due protagonisti Jim Carrey e Taylor Momsen, include anche Bill Irwin, Christine Baranski, Jeffrey Tambor, Molly Shannon, Clint Howard, Mindy Sterling e Josh Ryan Evans.