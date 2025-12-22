Il Grinch, Taylor Momsen svela: "Non sapevo quale fosse il vero aspetto di Jim Carrey durante il film"

Taylor Momsen, baby star del film di Ron Howard del 2000, Il Grinch, ha svelato di aver visto per la prima volta il vero volto di Jim Carrey alla première del lungometraggio natalizio che porta sullo schermo il personaggio di Dr. Seuss.

L'attrice e cantante aveva soltanto 5 anni quando fu scelta per interpretare Cindy Lou e ha confessato di non aver mai visto la star della commedia americana senza il costume e il trucco del burbero e peloso essere verde che odia il Natale, prima della proiezione del film.

Taylor Momsen non conosceva il volto di Jim Carrey

"La cosa divertente è che non sapevo mai che aspetto avesse Jim Carrey perché non l'ho mai visto, dato che arrivava (sul set) molto presto per le protesi" ha spiegato Momsen, all'epoca al suo secondo film sul grande schermo.

Primo piano di Taylor Momsen in Gossip Girl

"Non sapevo chi fosse Jim fino alla première e qualcuno ha dovuto indicarmelo dicendo: 'Quello è Jim'. E io ho detto: 'Oh, Jim'". Nonostante tutto, Taylor Momsen ricordava la difficile quotidianità dell'attore sotto tutto quel trucco: "Da quello che ricordo lo distruggeva, era brutale. Se ricordo bene, credo che abbia seguito un vero e proprio addestramento alla tortura con un Navy SEAL per imparare a gestirlo, perché era completamente coperto".

Il Grinch non ha mai spaventato Taylor Momsen

La star di Gossip Girl ha insistito sul fatto che per lei il Grinch non è mai stato spaventoso, nemmeno durante le riprese: "Per me era sempre Jim ed era sempre truccato. È stato molto protettivo con me, molto gentile, super divertente, super energico, assolutamente fantastico".

Il Grinch di Ron Howard racconta la storia di un mostro verde, peloso e burbero che odia il Natale e vive sopra la città di Chinonsò. Il suo obiettivo è quello di distruggere la festività ma cambierà idea quando la piccola Cindy Lou riuscirà a fargli capire il vero spirito del Natale. Nel cast del film anche Bill Irwin e Christine Baranski.