Grey’s Anatomy 16 sospende la produzione a causa del Coronavirus

Anche Grey's Anatomy 16 ha deciso di sospendere la produzione a causa dell'emergenza Coronavirus. Ormai non si contano più i set di Hollywood bloccati dalla pandemia che cresce ora dopo ora. L'ultimo in ordine di tempo è la popolare medical series di ABC.

I produttori di Grey's Anatomy hanno deciso di sospendere la produzione per almeno due settimane. Lo iato imprevisto segue la fine delle riprese dell'Episodio 21: mancano dunque ancora quattro episodi per concludere la sedicesima stagione composta in tutto da 25 episodi.

La showrunner Krista Vernoff e i produttori esecutivi Debbie Allen e James Williams hanno annunciato la sospensione con una nota a cast e crew in cui si legge:

"Questa decisione è stata presa per garantire la salute e la sicurezza dell'intero cast e crew e la salvezza dei nostri familiari fuori dal lavoro, ed è stata presa in accordo col suggerimento del Sindaco Garcetti di non stare in gruppi di più di 50 persone". Grey's Anatony segue dunque le orme di altri show quasi Grace and Frankie, sospesi per via dell'aumento dei casi di Coronavirus.

