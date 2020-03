Grey's Anatomy 16x16: Alex Karev lascia Jo per (SPOILER), la reazione dei fan

C'erano pochi modi per permettere l'uscita di scena di Alex Karev da Grey's Anatomy 16x16 senza creare troppo scompiglio nei fan, ma lo show di Shonda Rhimes ha voluto metterci il carico da novanta, inserendo anche un ulteriore relazione sentimentale come giustificazione. La partenza di Alex, l'ormai classico personaggio interpretato da Justin Chambers, lascia infatti il Grace Sloan Memorial per un'altra donna, con la quale vuole costruirsi una nuova vita in Kansas. Da questo punto in poi piovono gli spoiler.

Chi c'è in Kansas per convincere Alex Karev a lasciare la sua attuale moglie Jo Wilson in maniera così repentina e impersonale? Perché l'annuncio della fuga arriva proprio via lettera. Nell'episodio intitolato Leave the Light On, Meredith, Miranda, Richard e Jo ricevono delle lettere da Alex, che spiega come avesse mentito sulla sua presenza in Iowa.

Justin Chambers nell'epsiodio 'Tell me sweet little lies' della serie tv Grey's Anatomy

Alex in realtà si trova in Kansas e da lì annuncia che non farà più ritorno a Seattle. Grazie alla voce over di Chambers, il personaggio annuncia di voler ricostruire la propria vita con Izzie! Alex torna dalla propria ex moglie, con la quale aveva riallacciato i rapporti già nel 350esimo episodio. In quel frangente, Alex aveva scoperto che Izzie aveva utilizzato gli embrioni raccolti nella quinta stagione, nel momento della lotta al melanoma.

L'ultima decisione di Alex in Grey's Anatomy 16 è quindi quella di tornare da Izzie e di crescere con lei i due figli che ora hanno cinque anni. La conclusione dell'arco di Karev, che era maturato molto in questa stagione, non ha convinto i fan della serie, che in massa hanno fatto notare quanto la sua scelta sia irrispettosa nei confronti di Jo, messa al corrente delle novità in maniera per altro codarda, a distanza attraverso le lettere.