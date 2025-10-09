Grey's Anatomy, Shonda Rhimes rivela la morte più dolorosa: "Quella scena mi ha spezzata"

La creatrice di Private Practice e Scandal ha svelato la scomparsa più traumatica della longeva serie tv con Ellen Pompeo nel ruolo di Meredith Grey.

Nel corso di una lunga intervista al podcast Call Her Daddy, la produttrice Shonda Rhimes ha confessato quale delle celebri morti di Grey's Anatomy l'ha scioccata maggiormente.

I medici del Grey Sloan Memorial Hospital hanno affrontato parecchi guai e molti di loro sono morti nel corso delle varie stagioni. Ma la creatrice della serie ha affermato che c'è una morte che si distingue da tutte le altre.

Lo shock di Shonda Rhimes per la morte di George O'Malley

A domanda diretta, durante l'intervista, sulla morte più dolorosa dell'intera serie, Rhimes non ha avuto dubbi: "Probabilmente quella di George", confermandolo come uno dei passaggi più struggenti di tutto lo show.

T.R. Knight nel ruolo di George O'Malley

La morte di George O'Malley, interpretato da T.R. Knight, avvenne alla fine della quinta stagione e Shonda Rhimes ha dichiarato che il dolore proviene dal fatto che O'Malley era un personaggio amatissimo dai fan e Knight una persona meravigliosa: "T.R. è stato incredibile, perché non doveva davvero sdraiarsi su quel tavolo operatorio" ha ricordato Rhimes. "Ma disse che avrebbe interpretato comunque la parte, anche se non si fosse mai visto il volto. È stato meraviglioso. Mi ha spezzata. Sapevo che il pubblico avrebbe reagito, ma lo amavo davvero".

L'addio di George O'Malley

I fan di Grey's Anatomy rimasero scioccati inizialmente quando George annunciò ai suoi colleghi di voler lasciare il Seattle Grace Mercy West Hospital per arruolarsi nell'esercito e combattere nella guerra in Iraq.

Prima che gli amici potessero cercare di convincerlo a restare, un uomo sfigurato venne portato d'urgenza al pronto soccorso, in fin di vita. Soltanto più tardi si scoprirà che quell'uomo dall'identità ignota è proprio George. La morte di O'Malley arrivò ufficialmente nel primo episodio della sesta stagione ma l'attore è tornato in una sequenza onirica girata per la stagione 17.

L'addio di T.R. Knight alla serie fu legato anche alla discussione che ebbe con il collega Isaiah Washington (Preston Burke) che gli proferì insulti omofobi, causando il suo licenziamento e la scelta di Knight di abbandonare lo show.