Grey’s Anatomy: Scott Speedman, a sorpresa, regular nella stagione 18

Scott Speedman, una delle guest star più memorabili della storia di Grey's Anatomy, a sorpresa fa ritorno come regular nella stagione 18. Speedman ha fatto la sua comparsa nella premiere della nuova stagione facendo chiarezza sull'anticipazione secondo cui "qualcuno dei passato di Meredith fa ritorno" nel teaser della serie ABC.

Grey's Anatomy 18: Scott Sppedman torna nella premiere

Scott Speedman torna nei panni di Nick Marsh, uno dei personaggi più amati dai fan di Grey's Anatomy.

Meredith (Ellen Pompeo) ha incontrato Nick durante un viaggio in Minnesota, invitata dal neurochirurgo David Hamilton (interpretato dalla nuova guest star Peter Gallagher) a partecipare alla cerimonia di inaugurazione di una biblioteca di ricerca intestata a sua madre. Dopo un breve incontro casuale in un ristorante, Nick e Meredith bevono qualcosa in hotel.

La location rappresenta un indizio perché Nick Marsh di Speedman era un chirurgo presso la Mayo Clinic quando ha fatto il suo ingresso in Grey's Anatomy 14 nell'episodio One Day Like This. Ispirato nella sua carriera da sua madre, morta quando aveva 15 anni di insufficienza cardiaca in attesa di un trapianto di cuore, Nick si è anche preso cura di sua nipote adolescente. Lui stesso protagonista di un trapianto di fegato, Nick è stato curato al Grey Sloan quando è svenuto mentre visitava l'ospedale per recuperare un fegato per un suo paziente. È stato l'intervento fulmineo di Meredith che ha portato alla scoperta di un coagulo potenzialmente letale che lei ha rimosso chirurgicamente, salvando il rene di Nick e probabilmente la sua vita.

Grey's Anatomy, Ellen Pompeo ricorda la lite con Denzel Washington: "Non sapeva niente di TV"

La chimica istantanea Tra Nick e Meredith ha fatto sognare i fan di Grey's Anatomy mentre le scintille sono volate tra i due e Meredith ha ammesso al collega di aver provato di nuovo sentimenti che non aveva più sentito da quando Derek (Patrick Dempsey) è morto.

L'impatto della presenza di Scott Speedman nello show era stato tale da convincere i fan che l'attore sarebbe diventato regular nella stagione 15. Le speculazioni si sono ulteriormente intensificate quando è stata confermata la sua uscita dalla serie drammatica di TNT Animal Kingdom, dove era il protagonista maschile. Ma al panel della reunion per i 20 anni di Felicity nel luglio 2018, Speedman ha deluso le speranze dei fan rivelando che non sarebbe tornato nella serie ABC. Proposito mantenuto fino a poco fa, quando Scott Speedman ha anticipato il suo ritorno in Grey's Anatomy e stavolta sembra destinato a restare.