Grey's Anatomy, Ellen Pompeo ricorda la lite con Denzel Washington: "Non sapeva niente di TV"

La star di Grey's Anatomy, Ellen Pompeo, ha rievocato il litigio con Denzel Washington sul set della medical serie. L'attore premio Oscar fa parte della lunga lista di celebrità che hanno partecipato allo show in veste di guest star o registi. Tra le star in questione c'era appunto Washington, chiamato a dirigere un episodio della dodicesima stagione intitolato The Sound of Silence.

Nel primo episodio del suo nuovo podcast, Tell Her, Ellen Pompeo ha ricordato che la produttrice esecutiva Debbie Allen aveva chiamato Denzel Washington a dirigere un episodio per farle una sorpresa e alimentare il suo interesse dopo oltre dieci anni nel ruolo di Meredith Grey.

"È venuto sul set tre settimane prima per poter essere coinvolto perché Denzel non guarda molto la TV, probabilmente non aveva mai visto la serie", ha condiviso l'attrice. "Ha accettato la regia perché sua moglie è una grande fan e gli ha detto 'Quello show è fantastico, dovresti farlo'. Penso che l'abbia visto come un buon esercizio per dirigere qualcosa in fretta".

L'attrice ha specificato che Washington aveva una presenza incredibile sul set e che "c'è una ragione per cui è una superstar", ma sentiva che gli mancava l'esperienza nella regia per il piccolo schermo.

"Denzel è una star del cinema, giusto? Non sa un accidenti di come si dirige la TV", ha affermato.

Grey's Anatomy: la protagonista Ellen Pompeo in Undo

Nell'episodio in questione, un unicum nella carriera di Denzel Washington, un paziente epilettico rompeva una mandibola a Meredith Grey. La lite tra Ellen Pompeo e Denzel Washington è nata perché i due non concordavano su come l'attore che interpretava il paziente avrebbe dovuto scusarsi con Meredith quando fosse arrivato il momento.

"Non volevo parlare con questo attore o vedere questo attore prima di girare la scena, quindi non avevamo interagito. Quando si è scusato con me, lo stava facendo molto dolcemente. Ha fatto questa scelta di parlare molto piano. Io ero arrabbiata perché dovevo sedermi lì e ascoltare queste scuse. E non mi stava guardando negli occhi. Ancora una volta, amiamo gli attori che fanno delle scelte. Così gli ho urlato contro, ho pensato 'Guardami! Quando ti scusi, guardami!' E questo non era nello script".

Grey's Anatomy: Jerrika Hinton costretta a lasciare la serie a causa di Ellen Pompeo?

A quel punto Denzel Washington ha invitato Ellen Pompeo ad attenersi alla sceneggiatura.

"Si è scatenato. Ha urlato 'Sono io il regista! Non devi dirgli cosa deve fare'. E io ho reagito 'Ascolta figlio di puttana, questa è la mia serie! Questo è il mio set! Tu sai a malapena dove si trova il bagno!"

Dopo la lite, ci è voluto un po' per riportare la pace, come ricorda Pompeo: "Un giorno la moglie di Denzel è venuta in visita sul set. io e lui non ci parlavamo. Ero furiosa. E ho detto a sua moglie 'Ieri mi ha urlato contro. Oggi ho deciso di non parlare con lui'. Ma alla fine la nostra è stata una lite tra due artisti appassionati. Si è trattato di un'esperienza incredibile. Alla fine abbiamo fatto pace. Lui resta uno dei migliori."