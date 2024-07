Grey’s Anatomy: cosa aspettarsi dalla stagione 21, e quando la vedremo

Stiamo salutando i nostri amati protagonisti di Grey's Anatomy dopo la chiusura della stagione 20, importantissimo traguardo per il medical drama più longevo della tv, tuttavia sappiamo già che li rivedremo presto. Ma come e quando? Questo speciale viene proprio in vostro soccorso, senza spoilerarvi troppo, sul destino dei vari personaggi che abbiamo lasciato in bilico nell'epilogo disponibile su Disney+, parlando anche dei rinnovi dei contratti, della presenza del personaggio titolare e delle new entry, graditi ritorni compresi.

Grey's Anatomy con più Meredith

Meredith e Catherine una contro l'altra nel finale di stagione

Il capitolo numero 21 del medical drama arriverà sulla ABC il 26 settembre - questa volta con una stagione completa di 18 episodi dato che oramai lo sciopero è lontano - quindi è lecito aspettarla in Italia su Disney+ tra ottobre e novembre, con la prima tornata in appuntamento settimanale. Nel cast - udite udite - tornerà Ellen Pompeo in almeno 7 nuove puntate (che potrebbero facilmente diventare 14) rimanendo comunque sempre come voce narrante oltre che produttrice esecutiva. Questo accadrà grazie alla fine delle riprese di Natalia, la miniserie prodotta e interpretata dall'attrice sulla storia di Natalia Grace, e grazie alla sua amicizia con Meg Marinis, nuova showrunner del medical drama dalla scorsa stagione, dopo l'addio di Krista Vernoff. Un ritorno molto più presente dopo il suo addio durante la stagione 19, che però l'aveva vista tornare nel finale e in metà della stagione successiva, complici i soli 10 episodi che la componevano per via dello sciopero di sceneggiatori e attori del 2023.

Parte del cast che rivedremo nella stagione 21

Accanto a lei, il cast storico sembra confermato in toto: gli unici due presenti fin dalla prima stagione, ovvero Chandra Wilson (Miranda Bailey) e James Pickens Jr. (Richard Webber), e gli altri arrivati successivamente ma comunque veterani del medical drama: Kevin McKidd (Owen Hunt), Kim Raver (Teddy Altman), Caterina Scorsone (Amelia Sheperd), Camilla Luddington (Jo Wilson), Chris Carmack (Atticus Lincoln) e Anthony Hill (Winston Ndugu). Dovrebbero tornare anche Scott Speedman (Nick Marsh), rivisto nel finale accanto alla protagonista pronti a comprare casa insieme, e la new entry molto apprezzata Natalie Morales (Monica Beltran), che si è avvicinata al personaggio di Winston. Tutti saranno regular ma nessuno, a quanto pare, apparirà in tutti i 18 nuovi episodi per questioni di budget: gli attori statunitensi vengono pagati a episodio e non a stagione e questo escamotage permetterebbe di "accontentare tutti". È possibile che rivedremo qualche altro cameo dal passato, come ha promesso Marinis e come è stato in questa stagione con Arizona Robbins; le stesse possibili piccole apparizioni valgono, come suggerito dal finale, per Greg Germann (Tom Koracick) e Kelly McCreary (Maggie Pierce), che ha lasciato insieme alla sorellastra durante la stagione 19.

Il fattore Schmidt - Yasuda

I nuovi specializzandi

Proprio le questioni di budget costringeranno i fan a salutare due membri del cast principale: Jake Borelli (il capo degli specializzandi Levi Schmidt) e Midori Francis (la nuova specializzanda Mika Yasuda). Il primo è stato uno dei più apprezzati degli ultimi anni (arrivato nella stagione 14) ma il taglio dei costi ha costretto la produzione a "tagliare i rami secchi", le cui storyline più recenti non hanno entusiasmato né gli autori né gli interpreti. Lo stesso vale paradossalmente per l'altra componente queer dei nuovi specializzandi. Se nel season finale Levi si è aperto una porta verso l'esterno grazie alla borsa di studio nel programma di specializzazione in pediatria per il quale viene raccomandato dalla dottoressa Beltran, la situazione di Yasuda è più complicata, dato un colpo di scena che la riguarda legato anche ad un altro dei nuovi specializzandi. Che invece a quanto pare torneranno tutti in modo regolare nella stagione 21: Alexis Floyd (Simone Griffith), Niko Terho (Lucas Adams Sheperd), Adelaide Kane (Jules Millin) e Harry Shum Jr. (Daniel 'Blue' Kwan). Entrambi però torneranno per una manciata di puntate in modo da chiudere i percorsi dei loro personaggi.

Dopo lo spin-off

Ben & Miranda, ponte tra la serie madre e Station 19

Jason George, interprete di Ben Warren fin dalla sesta stagione e divenuto sempre più centrale in Grey's Anatomy tanto da conquistare il cuore di Miranda Bailey dopo il divorzio e formare una delle coppie più solide della tv, è divenuto anche l'escamotage narrativo per far nascere lo spin-off Station 19, dato il suo bisogno continuo di sentirsi stimolato e cambiare carriera. Ora potrebbe farlo nuovamente, come suggerito nel finale, e tornare ad indossare il camice, adesso che lo spin-off si è definitivamente concluso. Ben & Miranda quindi di nuovo insieme a pieno regime. Insomma, quanta curiosità avete per questa nuova stagione di Grey's Anatomy?