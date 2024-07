Grey’s Anatomy 20, la recensione del finale di stagione: punto di rottura?

La stagione 20, importante traguardo per Grey's Anatomy, arriva al termine su Disney+ e guarda ad un futuro paradossalmente radioso ma pieno di dubbi e dilemmi per tutti i protagonisti. E quindi per gli spettatori.

Punto di rottura. È a questo che arrivano tutti i protagonisti nel finale di stagione di Grey's Anatomy 20, disponibile su Disney+. Il voice over di Meredith (Ellen Pompeo) ci accompagna nelle ultime (dis)avventure del Grey Sloan Memorial e della Fondazione Fox parlando di quanta perdita può sopportare un corpo - e quindi un essere umano (e lei ne è sicuramente esperta)- e senza quali organi - e quindi persone - possiamo vivere. È questo il fil rouge di un epilogo che non sceglie il dramma totale e che apre alla nuova stagione, già confermata. Ma andiamo con ordine.

Grey's Anatomy, il finale: il momento di scegliere

Ellen Pompeo nella stagione 20 di Grey's Anatomy

Gli incendi colpiscono Seattle come non si era mai visto prima, e quindi riguardano in primis la squadra di vigili del fuoco di Ben Warren (Jason George) di Station 19, lo spin-off che si appresta anch'esso ad un'epica conclusione. Di conseguenza anche gli ospedali sono preda della burocrazia oltre che dell'emergenza sanitaria, il che significa sovraccarico di pazienti e limitazione di posti e sale operatorie. Ad aggiungere il carico da novanta ad una situazione già allo stremo è Catherine (Debbie Allen) mettendo tutti alle strette dopo la scoperta della ricerca segreta di Meredith e Amelia sull'Alzhaimer, per prevenirlo. Blocca gli accessi di Teddy (Kim Raver), che l'aveva avvalorata in segreto coi soldi della fondazione, e minacciando Meredith e Amelia (Caterina Scorsone) di lasciare le proprie scoperte e la propria ricerca a Tom Koracick altrimenti sarà costretta a denunciarle e far perdere loro il lavoro.

Tra i corridoi del Grey Sloan Memorial Hospital

Allo stesso modo la donna si impunta sul destino di Sheperd (Niko Tehro) dopo quanto accaduto col paziente. Gli specializzandi stanno anche aspettando i nuovi risultati per il proprio prosieguo nel corso mentre lui pensa di dover puntare verso Chicago e anche Schmidt (Jake Borelli) guarda al futuro e alla specializzazione in pediatria su raccomandazione della dottoressa Monica Beltran (la new entry Natalie Morales), di cui oramai è dichiaratamente un groupie. Ognuno dei protagonisti viene quindi messo di fronte a scelte importanti, lasciate volutamente aperte sapendo che ci sarebbe stato un nuovo ciclo di episodi, con alcune piccole risoluzioni e alcuni ritorni graditi che oramai fungono proprio da cameo.

Citazioni e omaggi

Jake Borelli e Anthony Hill in una scena di Grey's Anatomy

Non mancano le citazioni e omaggi alla storia del medical drama più longevo della tv in questo finale di stagione, a partire dall'evoluzione dei rapporti tra gli specializzandi e del nuovo capitolo nella vita professionale per alcuni di loro: la rinuncia di Richard (James Pickens Jr.) questa volta apparentemente definitiva. Ma soprattutto tutti i riferimenti a Ellis Grey e alla sua malattia, che ha caratterizzato la crescita di Meredith come persona e come chirurgo e anche quella di Simone (Alexis Floyd) sua "erede" insieme alla storia d'amore impossibile guarda caso con uno Sheperd. Così come il passato di Kwan (Harry Schum Jr.) che torna a bussare alla sua porta in maniera inaspettata e che strizza l'occhio ad Alex. La nuova showrunner Meg Marinis ha scelto quindi di evitare la tragedia che ha caratterizzato non solo la storia di Grey's Anatomy ma soprattutto la precedente gestione di Krista Vernoff, optando per la tensione emotiva ed intima.

Un ultimo crossover

Non manca comunque la tensione narrativa data dal big disaster degli incendi che non sembrano avere fine e le conseguenti operazioni al Grey Sloan, soprattutto per via delle sale operatorie piene - una avviene in pieno corridoio, al limite del realismo come ci ha sempre abituato il serial. Non poteva mancare nemmeno l'ultimo crossover con lo spin-off nonostante la doppia gestione di Vernoff si sia conclusa lo scorso anno. Oltre a Ben, per il quale Miranda è costantemente preoccupata, c'è Theo Ruiz (Carlos Miranda) a fare da collante tra i due show dopo essere stato colpito dal pesante ramo di un albero. Come tutti i destini dei personaggi, anche il suo è in bilico e pronto a lasciare tutti con fiato sospeso un'ultima volta. Simbolicamente un anno dopo la stagione 19, ci ritroviamo ancora con alcuni personaggi senza lavoro e il programma di specializzazione del Grey Sloan sul filo del rasoio, senza un responsabile a controllare il tutto.