Grey's Anatomy: una star è entusiasta della sottotrama erotica in cui fu coinvolta

Nel corso di venti stagioni, i fan di Grey's Anatomy hanno visto di tutto. Nell'ultimo episodio del podcast Call It What It Is dalle protagoniste, Jessica Capshaw e Camilla Luddington, l'ospite era una star molto nota della serie ideata da Shonda Rhimes nel 2005.

Il medical drama incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey, interpretata da Ellen Pompeo, ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo, che diciannove anni dopo non smettono di seguire le vicende del ribattezzato Grey Sloan Memorial Hospital.

Una nuova sottotrama

La star ospite di Capshaw era Skylar Astin, colui che ha interpretato Todd Eames in quattro episodi dello show. Il suo personaggio è il fratello di un paziente dell'ospedale che intrattiene una relazione con la dottoressa Jo Wilson, interpretata da Luddington.

Skylar Astin in una scena di Pitch Perfect

Dopo una notte romantica insieme alla fine della stagione 18, Todd si presentò con un peluche gigante sul posto di lavoro, una sorta di ringraziamento per la notte di passione trascorsa insieme. Nel podcast i tre attori si sono fatti una risata ricordando quei momenti:"Gli sceneggiatori di Grey's Anatomy sono così incredibili, possono scrivere qualsiasi cosa, ribaltare completamente la situazione. Dire qualcosa del tipo 'Ciò che intendevo per orso del sesso era che eravamo nudi quando lo facevamo'" ha scherzato Astin.

Camilla Luddington ricorda con dispiacere l'uscita di scena di Skylar Astin:"È stato amore a prima vista per me. Ci siamo subito trovati, e infatti, ad essere onesti, ho cercato di implorare gli sceneggiatori di tenerti nello show. Gli dicevo che Todd era il ragazzo giusto per Jo".

Luddington è rimasta nello show mentre Jessica Capshaw ha da poco ripreso i panni di Arizona Robbins. Nel frattempo, Skylar Astin ha interpretato un altro Todd, il personaggio secondario del legal drama CBS, So Help Me Todd, cancellato dopo la produzione della seconda stagione.