Grey's Anatomy: il prossimo episodio non sarà l'addio a Meredith, lo garantisce Ellen Pompeo

Dato che i recenti promo legati ai nuovi episodi di Grey's Anatomy stanno anticipando che vedremo "l'addio di Meredith Grey", Ellen Pompeo ci ha tenuto a chiarire la situazione. Durante una recente intervista l'attrice ha spiegato che quello cui assisteremo non sarà un addio definitivo (come lo sono stati quelli di altri artisti) ma, piuttosto un arrivederci.

"Per la cronaca, non si tratta esattamente del mio finale nello show", ha rivelato Ellen Pompeo parlandone con ET. "Più che altro questi annunci sono un piccolo trucco che stanno usando per giocare con le persone". In base alle sue parole l'episodio nominato "Meredith's Farewell to Seattle" non segnerà un addio definitivo, rimandando a future e possibili comparse.

Mentre Grey's Anatomy prosegue per la sua strada la Pompeo continuerà comunque il suo lavoro di narratrice fuori campo, mantenendo anche il ruolo di produttrice esecutiva.