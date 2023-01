Grey's Anatomy e Station 19: Krista Vernoff dice addio al ruolo di showrunner

Krista Vernoff ha annunciato che dirà addio al ruolo di showrunner e produttrice esecutiva di Grey's Anatomy e di Station 19.

Le due serie dovranno quindi affrontare un importante cambiamento considerando che Krista era alla guida del medical drama dal 2017 e dello spinoff ambientato nel mondo dei vigili del fuoco dal 2019.

In un comunicato, Krista Vernoff ha dichiarato: "Ottenere la fiducia di gestire Grey's Anatomy negli ultimi sei anni e Station 19 per gli ultimi quattro è stato il privilegio di una vita intera. La passione dei fandom così dediti e l'impatto che queste serie hanno sui nostri cuori e sulle nostri menti non può essere esagerato. La quantità di talento in questi due straordinari cast e questi due brillanti team di autori sono oltre misura, e queste troupe fanno delle magie settimana dopo settimana".

Craig Erwich, Presidente di ABC Entertainment, Hulu & Disney Branded Television Streaming Originals, ha aggiunto: "Krista Vernoff ha versato il suo cuore e la sua anima in Grey's Anatomy e Station 19, e la sua voce è stata cruciale per il successo di queste amate serie. Serve una leader formidabile per gestire due show contemporaneamente e Krista lo ha fatto così senza sforzo. La sua forza creativa ha lasciato un segno indelebile e grazie a lei i nostri spettatori continueranno a essere coinvolti in queste dinamiche e apprezzati personaggi ancora per molti anni".

Grey's Anatomy, 5 motivi per i quali siamo ancora "malati" di Meredith & co.

Shonda Rhimes, creatrice e produttrice della serie Grey's Anatomy, ha sottolineato: "La creatività, visione e leadership dedita di Krista hanno permesso a Grey's Anatomy e Station 19 di continuare a crescere. Sono incredibilmente grata nei suoi confronti e per tutto il suo duro lavoro. Resterà per sempre una parte della famiglia Shondaland".

Vernoff, a sua volta, l'ha ringraziata dichiarando: "Sarò per sempre grata nei confronti di Shonda Rhimes per la sua fiducia e per Disney e ABC per il loro sostegno". L'ex showrunner ha concluso il suo messaggio sottolineando: "L'ultima volta che ho lasciato Grey's Anatomy me ne ero andata per sette stagioni e lo show stava andando ancora avanti quando Shonda mi ha chiamato per chiedermi di occuparmene. Quindi non sto dicendo addio perché sarebbe troppo agrodolce. Sto dicendo: 'Ci rivedremo tra sette stagioni'".

Secondo quanto riporta Deadline, Krista continuerà a sviluppare progetti tramite la sua casa di produzione Trip the Light Productions. Attualmente non è stato svelato chi otterrà l'incarico di showrunner delle serie Grey's Anatomy e Station 19, anche se Meg Marinis, nel team del medical drama fin dall'inizio, sembra sia vicina a stringere l'accordo. Zoanne Clack, invece, dovrebbe essere co-showrunner di Station 19 insieme a Peter Paige.