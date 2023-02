Grey's Anatomy, il cast si esibisce cantando le canzoni di Taylor Swift a San Valentino

Grey's Anatomy e le canzoni di Taylor Swift si incontrano nel giorno di San Valentino. Parte del cast del medical drama più longevo della storia della tv si è infatti "esibito" in simpatici video "cantando" due dei successi della star da sempre fan della serie.

A rendersi partecipi dei video pubblicati per augurare un Buon San Valentino ai fan sono stati Kim Raver, Kevin McKidd, Camilla Luddington e Chris Carmack. Il primo video mostra la coppia formata da Carmack e dalla Luddington, che interpretano rispettivamente il dottor Atticus "Link" Lincoln e la dottoressa Jo Wilson, mentre cantano il brano You're On Your Own, Kid.

Poco dopo, anche Kim Raver e Kevin McKidd, volti della dottoressa Teddy Altman e del dottor Owen Hunt, hanno deciso di pubblicare un nuovo filmato per divertire i fan eseguendo il singolo di Taylor Swift You Need to Calm Down dal suo album del 2019, Lover.

La Raver ha quindi risposto al video dei suoi colleghi, pubblicando questo momento che i fan di Grey's Anatomy hanno decisamente apprezzato.

Nonostante non siano apparsi commenti da parte di Taylor Swift, come riportato da Entertainment Weekly, è altamente probabile che la cantante sia molto felice di ciò che il cast ha pubblicato. La Swift è infatti una fan di lunga data del medical drama e, come in molti sapranno, ha chiamato uno dei suoi amati gatti Meredith, come la protagonista dello show interpretata da Ellen Pompeo.

Grey's Anatomy, Ellen Pompeo rivela un aspetto che cambierebbe della serie ABC

E proprio parlande dell'attrice e produttrice della serie, molti fan si stanno ormai preparando a dire addio alla dottoressa Grey che lascerà Seattle nell'episodio che andrà in onda in America il 23 febbraio. Si chiude così un capitolo importante mentre la serie andrà avanti con pochi dei volti conosciuti quando arrivò sugli schermi. E voi siete pronti per quest'ultimo saluto?