Grey's Anatomy: Justin Chambers (Alex Karev) svela cosa farà dopo aver lasciato la serie

Justin Chambers, Alex Karev in Grey's Anatomy, svela i suoi progetti futuri dopo aver lasciato la longeva serie tv che da anni appassiona gli spettatori sia per il plot medico che per l'attenzione alla vita sentimentale dei personaggi.

Justin Chambers ha deciso di dire addio a Grey's Anatomy dopo 15 anni di onorato servizio e ha svelato a Page Six di sentirsi eccitato all'idea di scoprire cosa gli riserva il futuro:

"Al momento voglio godermi la vita, la famiglia, l'amore e l'amicizia. Ma devo ammetter che il cast e i fan di Grey's Anatomy mi mancheranno. Lasciare lo show è stato davvero difficile, ci ho trascorso 15 anni, è una bella porzione di vita."

Justin Chambers è grato ai creatori dello show e al cast che gli hanno permesso di andare via senza troppi traumi, ma al momento non ha ancora nessun progetto lavorativo. La sua idea sarebbe quella di ottenere un ruolo dietro le quinte, magari come produttore di documentari, ma per adesso non c'è fretta, "in questo momento posso concedermi il lusso di decidere giorno per giorno."

