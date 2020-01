Grey's Anatomy: Justin Chambers dice addio dopo 15 anni

Justin Chambers è uscito di scena dalla serie Grey's Anatomy dopo 15 anni e senza una puntata di addio che potesse permettere ai fan di salutare al personaggio in modo soddisfacente.

ABC ha infatti annunciato che l'interprete di Alex Karev, presente nel cast del medical drama fin dal suo esordio sugli schermi, non tornerà nei prossimi episodi. L'ultima puntata di Grey's Anatomy in cui è apparso Justin Chambers è già andata in onda negli Stati Uniti a novembre mostrando il medico ritornare a casa per occuparsi della madre malata.

L'attore, in un comunicato, ha dichiarato: "Non c'è un momento giusto per dire addio a uno show e a un personaggio che ha definito molto della mia vita negli ultimi quindici anni. Da un po' di tempo, tuttavia, ho sperato di diversificare i miei ruoli e le mie scelte per quanto riguarda la carriera". Justin ha proseguito: "Mentre compio 50 anni e sono fortunato nell'avere accanto mia moglie, che mi sostiene ed è fantastica, e cinque figli meravigliosi, ora è arrivato il momento di dire addio".

Chambers ha quindi concluso sottolineando: "Voglio ringraziare la famiglia di ABC, Shonda Rhimes, i membri originali del cast Ellen Pompeo, Chandra Wilson e James Pickens, e il resto dell'incredibile cast e della troupe, passata e presente, e, ovviamente, i fan per questo percorso straordinario".

