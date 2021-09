Grey's Anatomy: Jerrika Hinton costretta a lasciare la serie a causa di Ellen Pompeo?

Il nuovo libro su Grey's Anatomy, uscito lo scorso 21 settembre, sta causando non poche controversie e le sue pagine hanno rivelato che il difficile rapporto dell'attrice Jerrika Hinton con la star Ellen Pompeo "ha accelerato in modo non indifferente la sua dipartita dal set dello show".

How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy è il titolo del libro di Lynette Rice che descrive in dettaglio una diceria che circolava tra i membri del cast della serie dopo l'improvviso abbandono della Hinton. La voce di corridoio affermava che era stato chiesto a Jerrika di lasciare lo spettacolo per aver portato una Polaroid sul set senza il permesso di Ellen.

La Hinton ha interpretato la dottoressa Stephanie Edwards in Grey's Anatomy dal 2012 al 2017: il suo personaggio, una stagista dell'ospedale immaginario di Seattle, Washington, in cui si svolge lo show, decide di lasciare l'ospedale dopo essere rimasta ustionata a causa di un'esplosione.

"Jerrika rideva sempre, ma forse era un po' ingenua", ha dichiarato Norman Leavitt, capo del dipartimento del trucco della serie. "Non aveva molta esperienza e secondo me non capiva bene il potere che aveva Ellen. Se le avesse semplicemente chiesto: 'Va bene se prendo queste Polaroid?' Ellen probabilmente avrebbe acconsentito. Ma se lo fai senza chiedere il permesso la tua è una ricetta per il disastro".