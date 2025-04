Grey's Anatomy, Debbie Allen implora Ellen Pompeo di tornare: "Porta il tuo sedere a casa"

Debbie Allen, che interpreta la dottoressa Catherine Fox in Grey's Anatomy, ha chiesto scherzosamente a Ellen Pompeo di tornare a tempo pieno nello show durante la cerimonia che ha svelato la stella di Pompeo sulla Hollywood Walk of Fame.

"L'abbiamo fatta uscire per andare a fare quell'altro show", ha scherzato Allen a proposito della partecipazione dell'attrice alla serie limitata Good American Family - il suo primo ruolo da protagonista al di fuori di Grey's in 20 anni. "Ok, signorina Thing. Stai bene adesso? L'hai fatto. Ora porta il tuo sedere a casa".

Allen ha poi riferito a Pompeo che è lei la chiave del successo del medical drama. "Grey's Anatomy è forte grazie a te", ha detto. "Siamo forti grazie a te. Io sono qui grazie a te. E certamente, grazie alla signora Shonda Rhimes. Ti vogliamo bene".

L'inesorabile addio di Ellen Pompeo a Grey's Anatomy

Grey's Anatomy: una scena della premiere della ventesima stagione della serie TV

La star è ancora un membro fondamentale del team della serie, in quanto è ancora la voce narrante di ogni episodio del medical drama, giunto alla 21esima stagione. Tuttavia, tre anni fa ha ridotto significativamente le sue apparizioni sullo schermo nei panni della dottoressa Meredith Grey, apparendo solo in otto episodi della stagione 19, in quattro episodi della stagione 20 e in sette nella stagione 21.

Grey's Anatomy: Ellen Pompeo in una scena del settimo episodio

All'inizio del suo discorso, Allen ha elogiato l'etica lavorativa di Pompeo in Grey's. "Il numero uno nel registro delle chiamate è una grande responsabilità, e tu la prendi molto seriamente", ha detto. "Non conosco nessun altro che venga sul set e si assicuri che tutti abbiano ciò di cui hanno bisogno. È una persona per la quale costruiamo del tempo extra, perché ha sempre delle idee sul suo personaggio".

L'attrice ha poi condiviso un esempio di quanto sia diffusa la fama di Pompeo. "Ero nella foresta pluviale a Cuba, cercando di guardare una piccola cerimonia, e qualcuno è sceso sferragliando su una bicicletta", ha ricordato Allen. "L'ho guardata, lei ha urlato, io ho urlato, lei ha detto: 'Grey's Anatomy! Conosci Ellen Pompeo!' Nella foresta pluviale! Non posso inventarmi una cosa simile".