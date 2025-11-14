Grey's Anatomy 22: Camilla Luddington anticipa un 'destino brutale' per Jo

I fan di Grey's Anatomy dovranno attendere prima di scoprire il destino di Jo dopo gli eventi mostrati nella stagione 22 del medical drama.

Camilla Luddington, interprete dell'amato personaggio, ha però avvisato i fan che devono prepararsi emotivamente a quello che accadrà nelle prossime puntate.

Se non volete anticipazioni, ovviamente, non proseguite con la lettura: la notizia contiene spoiler sulla serie !

Le rivelazioni di Camilla su Jo

In un'intervista rilasciata a TheWrap, l'attrice ha commentato il finale di metà stagione di Grey's Anatomy prima della pausa che proseguirà fino al gennaio 2026.

Camilla Luddington ha anticipato: "Questo episodio e quello dopo sono davvero dark".

Grey's Anatomy. Camilla Luddington in una scena della midseason premiere nella ventunesima stagione.

Nel medical drama si mostra Jo alle prese con dei problemi di salute mentre è incinta, decidendo di sottoporsi a un cesareo pur di provare a salvare la vita dei gemelli che porta in grembo. Il Dottor Winston Ndugu, non essendoci più molto tempo a disposizione, decide di effettuare l'intervento, nonostante non lo abbia più fatto dopo aver concluso il suo percorso come studente.

Luddington ha sottolineato: "Si tratta di una situazione in cui tutto è a rischio, la sopravvivenza non è garantita per molti di noi che siamo coinvolti. Il costo di un errore potrebbe essere altissimo".

L'avvertimento per i fan

L'attrice ha quindi spiegato: "Se c'è una parola che posso usare, sarebbe 'brutale'. Preparatevi emotivamente perché l'episodio che arriverà dopo questo sarà peggio, onestamente. Semplicemente bevete molto vino e provate a non pensarci, non accadrà in Grey's Anatomy fino gennaio".

I fan americani, infatti, vedranno il settimo episodio della stagione numero 22 l'8 gennaio. Bisognerà quindi attendere più di un mese per scoprire cosa accadrà. I fan di Grey's Anatomy, tuttavia, sono ormai abituati ad assistere a momenti drammatici e a destini molto tragici, e persino la creatrice e produttrice Shonda Rhimes ha ammesso che alcune morti sono molto dolorose.